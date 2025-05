AICORE

AICORE is an innovative token in the BullBear AI ecosystem. It is generated from burning AIBB tokens. AICORE is used to promote AIBB development and can also be used to play AIGAME, buy and sell Exclusive NFT, using transaction fees in AICHAIN Layer-2

JménoAICORE

PoziceNo.7921

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem200,000

Celkový objem200,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum27.009606311786392,2023-08-17

Nejnižší cena0.09994633597225266,2025-02-03

Veřejný blockchainARB

