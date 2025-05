AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

JménoAI16Z

PoziceNo.158

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.13%

Objem v oběhu1,099,998,571.052378

Max. objem1,099,999,958.01

Celkový objem1,099,998,571.052378

Poměr v oběhu0.9999%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.479160142705961,2025-01-02

Nejnižší cena0.001725457772544541,2024-10-25

Veřejný blockchainSOL

Představeníai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.