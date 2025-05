AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

JménoAGRS

PoziceNo.769

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.39%

Objem v oběhu29,861,810.83728983

Max. objem0

Celkový objem42,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum11.438987598091936,2024-02-25

Nejnižší cena0.05397609993815422,2016-12-08

Veřejný blockchainETH

