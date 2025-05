AGC

Devolved AI is building a decentralized AI ecosystem focused on transparency, integrity, and community governance. Our platform leverages Argochain, a Layer 1 blockchain, to support our hybrid federated learning system, enabling community-approved datasets to be distributed and trained globally. Argocoin (AGC), our native cryptocurrency, empowers holders with voting rights in our DAO, allowing them to influence AI development decisions.

JménoAGC

PoziceNo.4732

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,00

Objem v oběhu0

Max. objem100.000.000

Celkový objem50.480.000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.5322950751247449,2024-11-08

Nejnižší cena0.01619692680646896,2025-04-09

Veřejný blockchainAGC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.