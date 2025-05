ACA

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

JménoACA

PoziceNo.660

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.57%

Objem v oběhu1,166,666,660

Max. objem0

Celkový objem1,600,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.100866505762959,2022-01-25

Nejnižší cena0.02704352305088866,2025-04-16

Veřejný blockchainACALA

