Běžný uživatel

E-mail
SMS
KYC

Transakce za 30 d.

0

Všechny objed.
0

( Koupit0|Prodat0 )

Transakce za 180 d

0

Prům. Čas uvolnění

<1 min

Míra dokončení za 30 d.

0.00%

Prům. Čas platby

<1 min

P2P platební metody

P2P platební metoda: Při prodeji kryptoměn se přidaná platební metoda zobrazí kupujícím jako jedna z vašich akceptovaných platebních možností. Ujistěte se, že se název vašeho platebního účtu shoduje s vaším ověřeným jménem na MEXC. Můžete přidat až 10 platební metody.

Nastavení ověření vydání krypta

Vlastní frekvence

Oznámení

Povolení nebo úprava oznámení z Telegramu

Objed.

Oznámení platformy

Notifikace v aplikaci

E-mail

SMS oznámení

Plovoucí oznámení

Zvuk upozornění chatu v prohlížeči

Odvolání

Oznámení platformy

Notifikace v aplikaci

E-mail

SMS oznámení

Plovoucí oznámení

Ostatní

Oznámení platformy

Notifikace v aplikaci

E-mail

SMS oznámení

Sledování

Sledujete obchodníka
Čas registrace
Akce

Seznam zakázaných

Zablokovaný uživatel
Prům. čas platby
Prům. čas uvolnění
Doba blokování
Akce
Recenze (0)
-- %
Míra dobrých recenzí
Žádná další data nejsou k dispozici