Program MEXC Liquidity Partnership
Staňte se součástí globální sítě vysoce výkonných P2P obchodníků, která pohání společnost MEXC.
Zažádat nyní
Exkluzivní program pro proaktivní P2P obchodníky
Zveřejňujte konkurenceschopné inzeráty, udržujte trhy likvidní a posilujte ekosystém MEXC, abyste mohli zajistit zaručené měsíční odměny.
Rozšiřte s námi své P2P podnikání
Získejte měsíční odměnu až 1,000 USDT za poskytování likvidity na MEXC P2P
Výhody
Garantované měsíční odměny
Zůstaňte aktivní, zveřejňujte inzeráty a poskytujte likviditu za konkurenceschopné ceny. Získejte každý měsíc fixní výplaty v USDT na základě svého výkonu.
Vyšší viditelnost
Získejte přednostní umístění na P2P tržišti, abyste zvýšili tok objednávek a zvýšili svou obchodní expozici.
Vyhrazená podpora účtu
Přímý přístup k regionálnímu zástupci MEXC pro onboarding, řešení sporů a individuální služby.
Jak získat příjem
Buďte aktivní, zajistěte konkurenceschopnost svých inzerátů a udržujte konzistentní výkonnost, abyste získali vyšší výplaty.
Zvýšení aktivity
Buďte pravidelně online, abyste zvýšili dosah svého inzerátu a angažovanost uživatelů.
Zvýšení konkurenceschopnosti inzerátu
Nabídněte lepší ceny, abyste přilákali více kupujících a podpořili obchody.
Zvýšení míry dokončení
Rychle reagujete a poskytujete dobré služby, abyste získali důvěru uživatelů.
Čím více přispíváte, tím více vyděláváte.
Měsíčně můžete získat až 1,000 USDT, přičemž konečná výše odměny se liší v závislosti na trhu a může podléhat přezkoumání.
Kdo se může přihlásit?
Aktivní P2P obchodník hledáte stabilní měsíční odměny za pravidelné zveřejňování inzerátů
Obchodník na jiné burze hledáte lepší viditelnost a vyšší pobídky
Individuální obchodník chcete přejít z role takera do role makera a začít si vydělávat prostřednictvím inzerátů
Partner pro růst trhu pomoc při onboardingu uživatelů a organickém rozšiřování našeho P2P ekosystému
Jste připraveni začít vydělávat s MEXC?
Požádejte o členství v programu Liquidity Partner
Jak to funguje?
1
Zažádat
Vyplňte formulář žádosti a přiložte důkaz o činnosti v roli obchodníka z jiné platformy, včetně nedávného objemu obchodování. To nám pomůže posoudit vaše zkušenosti a spolehlivost.
Zažádat
2
Přezkoumání přihlášky
Náš tým každý týden vyhodnocuje zaslané přihlášky. Vzhledem k omezením programu je na každém trhu přijímán pouze vybraný počet obchodníků, aby byla zachována udržitelnost odměn.
3
Přijmout a přejít k onboardingu
Přihlášky jsou přezkoumávány každý týden. V zájmu zachování integrity programu je účast omezena na vybraný počet obchodníků v každém regionu.
4
Začněte vydělávat
Začněte pravidelně zveřejňovat prodejní inzeráty za konkurenceschopné ceny, abyste měli nárok na měsíční odměny za likviditu.
Prozkoumejte program MEXC Liquidity Partner
Pokud se chcete dozvědět více informací, obraťte se přímo na zástupce společnosti MEXC.
Kontaktujte nás