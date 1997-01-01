Staňte se ověřeným obchodníkem

Získejte konkurenční výhodu na trhu, přilákejte více objednávek a využívejte dalších výhod

Portál obchodníka

Portál obchodníka nabízí další obchodní nástroje, které vám umožní efektivněji spravovat inzeráty a objednávky.
Odznak ověření

Vedle vaší přezdívky P2P bude přidán jedinečný odznak ověření, který zvýší důvěryhodnost vaší značky.
Vyhrazené služby zákazníkům

Vyhrazený kanál oddělení služeb zákazníkům budete mít k dispozici nepřetržitě, aby rychle reagovalo a vyřešilo vaše problémy.

Srovnání výhod

Ověřený obchodník
Běžný uživatel

Základní funkce

Zveřejnění inzerátu na prodej
Zveřejnění inzerátu na nákup
Prioritní zobrazení inzerátu
Speciální odznak
Odd. služeb zákazníkům
Priorita
Základní

Pokročilé funkce

Portál obchodníka
Doporučené inzeráty

Limity obchodování

Počet inzerátů na nákup (na fiat/krypto)
5
2
Počet inzerátů na prodej (na fiat/krypto)
5
2
Maximální částka na inzerát
$100,000
$10,000
Nedokončené objednávky celkem
20
5

Chcete-li požádat o status obchodníka, je třeba nejprve splnit následující požadavky.

Další podrobnosti o obchodnících viz [MEXC P2P Merchant Recruitment Announcement]
Ověření pomocí SMS
Ověření pomocí e-mailu
Pokročilé KYC
Důležité upozornění: Podání žádosti nezaručuje její schválení. Všechny žádosti procházejí přísným procesem kontroly a schválení je uděleno na základě souladu s předpisy, obchodní činnosti a dodržování zásad platformy. Samotné splnění minimálních kritérií přijetí nezaručuje. Jakékoli zapojení do podvodných činností, podvodného obchodování nebo porušení pravidel povede k okamžité diskvalifikaci. Proces přezkoumání může trvat až 7 pracovních dnů.

FAQ

Proč musím absolvovat pokročilé KYC ověření?

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého obchodního prostředí a udržení vysoké úrovně důvěryhodnosti MEXC P2P musí žadatelé splnit podmínku pokročilého KYC ověření.