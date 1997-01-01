Staňte se ověřeným obchodníkem
Získejte konkurenční výhodu na trhu, přilákejte více objednávek a využívejte dalších výhod
Portál obchodníkaPortál obchodníka nabízí další obchodní nástroje, které vám umožní efektivněji spravovat inzeráty a objednávky.
Odznak ověřeníVedle vaší přezdívky P2P bude přidán jedinečný odznak ověření, který zvýší důvěryhodnost vaší značky.
Vyhrazené služby zákazníkůmVyhrazený kanál oddělení služeb zákazníkům budete mít k dispozici nepřetržitě, aby rychle reagovalo a vyřešilo vaše problémy.
Základní funkce
Pokročilé funkce
Limity obchodování