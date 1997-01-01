bannerÚkoly nového uživatele P2P

Získejte 20 USDT snadno

Akce skončila
Akce skončila
banner

Úkoly nákupu P2P

3
USDT

Proveďte svůj první nákup P2P

Proveďte svůj první nákup P2P

Postupujte podle návodu, proveďte svůj první nákup P2P v libovolné výši a získejte Futures bonus ve výši 3 USDT.

8
USDT

Nashromážděte v nákupech P2P částku 100 USDT

Nashromážděte v nákupech P2P částku 100 USDT

Nashromážděte v nákupech P2P minimální částku 100 USDT do 7 dnů od prvního nákupu a získejte Futures bonus ve výši 8 USDT.

Úkoly v oblasti obchodování

1
USDT

Dokončení prvního spotového obchodu

Dokončení prvního spotového obchodu

Dokončete spotový obchod za libovolnou částku a získejte Futures bonus ve výši 1 USDT.

3
USDT

Dokončení prvního obchodu s futures

Dokončení prvního obchodu s futures

Dokončete obchod s futures za libovolnou částku a získejte Futures bonus ve výši 3 USDT.

Další zajímavé úkoly

5
USDT

Pozvěte přátele a rozdělte si odměny

Pozvěte přátele a rozdělte si odměny

Pozvěte přátele, aby se zaregistrovali na MEXC. Pokud vaši přátelé nashromáždí v nákupech P2P 100 USDT do 7 dnů od registrace, vy i vaši přátelé obdržíte Futures bonus ve výši 5 USDT.

10,000
USDT

[Exkluzivně pro nové uživatele] Sdílejte 10,000 USDT

[Exkluzivně pro nové uživatele] Sdílejte 10,000 USDT

Noví uživatelé mají možnost sdílet fond odměn ve výši 10,000 USDT, což jim pomůže nastartovat jejich obchodní cestu.

Pravidla akce

  1. Účastníci musí úkol dokončit kliknutím na modré tlačítko u každého úkolu. Uživatelé mohou úkol splnit kdykoli během období konání akce, a získat tak odměnu. Jakýkoli jiný způsob splnění úkolu bude považován za neplatný.
  2. Do této akce lze zahrnout pouze obchody provedené v RUB, VND, UAH, INR a MYR.
  3. Odměny se budou rozdělovat každý týden do 14 dnů od dokončení úkolu. Uživatelé si mohou svůj bonus zkontrolovat tak, že se přihlásí na webových stránkách nebo v aplikaci a přejdou do sekce [Peněženky] - [Futures].
  4. Účastníci musí splnit alespoň jeden [obchodní úkol], aby měli nárok na odměnu za [úkol P2P nákupu krypta].
  5. Bonusy lze využít pouze pro obchodování s futures. Zatímco zisky z obchodů s využitím bonusu lze vybrat, samotný bonus vybrat nelze.
  6. Bonus lze použít jako marži pro obchodování a lze jej také použít k vyrovnání poplatků za obchodování, poplatků za financování nebo obchodních ztrát.
  7. Bonus je platný maximálně 30 dní. Nevyužitý bonus bude po vypršení platnosti automaticky zrušen. Pamatujte prosím na potenciální riziko likvidace, které je s tím spojeno.
  8. Všichni zúčastnění uživatelé musí důsledně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo diskvalifikovat všechny účastníky, kteří se během akce dopustí nečestných nebo zneužívajících činností včetně hromadného vytváření účtů, obchodování ve vlastní prospěch nebo jiných činností s nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem.
  9. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vykládat podmínky a kdykoli akci změnit nebo zrušit bez předchozího upozornění.