Postupujte podle návodu, proveďte svůj první nákup P2P v libovolné výši a získejte Futures bonus ve výši 3 USDT.
Nashromážděte v nákupech P2P minimální částku 100 USDT do 7 dnů od prvního nákupu a získejte Futures bonus ve výši 8 USDT.
Dokončete spotový obchod za libovolnou částku a získejte Futures bonus ve výši 1 USDT.
Dokončete obchod s futures za libovolnou částku a získejte Futures bonus ve výši 3 USDT.
Pozvěte přátele, aby se zaregistrovali na MEXC. Pokud vaši přátelé nashromáždí v nákupech P2P 100 USDT do 7 dnů od registrace, vy i vaši přátelé obdržíte Futures bonus ve výši 5 USDT.
Noví uživatelé mají možnost sdílet fond odměn ve výši 10,000 USDT, což jim pomůže nastartovat jejich obchodní cestu.