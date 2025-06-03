1.Tato akce je otevřená pouze pro uživatele, kteří dokončili KYC ověření. Stav ověření si můžete zkontrolovat zde.
2.Způsobilost k účasti bude ověřena po skončení akce. Uživatelé, kteří nesplňují požadavky na způsobilost k účasti, nemají nárok na odměny.
3.V akci se uznávají pouze vklady provedené platebními nebo kreditními kartami.
4.Společnost MEXC bude provádět přísné kontroly všech uživatelů. Jakékoli použití technických metod, jako jsou skripty, boti, opakované akce nebo automatizace pro registrace účtu nebo aktivity, bude mít za následek okamžité vyloučení. Toto pravidlo platí i v případě, že budou tyto nevhodné metody použity pouze v některých fázích registrace nebo účasti. Kromě toho budou z akce vyloučeni také uživatelé, kteří se zapojí do zavádějících SEO aktivit, zejména s klíčovými slovy jako „Nákup na MEXC“, „Přihlášení na MEXC“, „Oficiální MEXC“ nebo „MEXC OTC“.
5.Tato pravidla nabývají účinnosti dne . Společnost MEXC si vyhrazuje právo přezkoumat podmínky akce a přijmout nezbytná opatření, včetně opatření vůči uživatelům a jejich aktivům, v případech škodlivého chování nebo zneužití platformy.
6.Odměny budou rozděleny do 7 pracovních dnů po skončení každého cyklu akce a rozděleny na základě konečného pořadí.
7.Všichni účastníci musí přísně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit každého uživatele, který se v průběhu akce dopustí podvodného nebo zneužívajícího chování, včetně registrace více účtů nebo jakýchkoli jiných činností souvisejících s nezákonnými nebo podvodnými účely.
8.Společnost MEXC si vyhrazuje právo na konečný výklad těchto podmínek. Pamatujte prosím, že tyto podmínky mohou být změněny nebo akce může být zrušena bez předchozího upozornění. Zůstaňte informováni a pravidelně kontrolujte aktualizace těchto podmínek a podrobnosti o akci.
9.Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy s uživatelem a zásad ochrany osobních údajů společnosti MEXC. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou s uživatelem nebo zásadami ochrany osobních údajů společnosti MEXC mají přednost tyto podmínky.