1.Tato akce je otevřená pouze pro uživatele, kteří dokončili KYC ověření. Stav ověření si můžete zkontrolovat zde.
2.Této akce se mohou zúčastnit pouze uživatelé, kteří nakupují kryptoměny pomocí kreditní/debetní karty nebo bankovním převodem.
3.Noví uživatelé jsou ti, kteří na MEXC nikdy neprovedli žádný vklad. Proveďte svůj první nákup kryptoměn v hodnotě ekvivalentní alespoň 100 USDT a získejte 10 USDT. Odměny jsou omezeny na 400 uživatelů a získají je ti, kteří přijdou dříve.
4.Každý týden budou uživatelé hodnoceni na základě celkových nákupů kryptoměn provedených v JPY kreditní/debetní kartou nebo bankovním převodem, přičemž částka bude převedena na ekvivalent USDT. Top 10 uživatelů získá následující odměny v podobě cashbacku: Za 1. místo získáte 300 USDT, za 2. až 3. místo 150 USDT každý a za 4. až 10. místo 50 USDT každý. V případě rovnosti částek nákupů bude pořadí určeno podle počtu transakcí, přičemž uživatelé, kteří provedli více transakcí, budou umístěni v žebříčku výše.
5.Způsobilost k účasti bude ověřena po skončení akce. Uživatelé, kteří nesplňují požadavky na způsobilost k účasti, nemají nárok na odměny.
6.Společnost MEXC bude provádět přísné kontroly všech uživatelů. Jakékoli použití technických metod, jako jsou skripty, boti, opakované akce nebo automatizace pro registrace účtu nebo aktivity, bude mít za následek okamžité vyloučení. Toto pravidlo platí i v případě, že budou tyto nevhodné metody použity pouze v některých fázích registrace nebo účasti. Kromě toho budou z akce vyloučeni také uživatelé, kteří se zapojí do zavádějících SEO aktivit, zejména s klíčovými slovy jako „Nákup na MEXC“, „Přihlášení na MEXC“, „Oficiální MEXC“ nebo „MEXC OTC“.
7.Tato pravidla nabývají účinnosti dne 0. Společnost MEXC si vyhrazuje právo přezkoumat podmínky akce a přijmout nezbytná opatření, včetně opatření vůči uživatelům a jejich aktivům, v případech škodlivého chování nebo zneužití platformy.
8.Odměny budou rozděleny do 7 pracovních dnů po skončení každého cyklu akce a rozděleny na základě konečného pořadí.
9.Všichni účastníci musí přísně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit každého uživatele, který se v průběhu akce dopustí podvodného nebo zneužívajícího chování, včetně registrace více účtů nebo jakýchkoli jiných činností souvisejících s nezákonnými nebo podvodnými účely.
10.Společnost MEXC si vyhrazuje právo na konečný výklad těchto podmínek. Pamatujte prosím, že tyto podmínky mohou být změněny nebo akce může být zrušena bez předchozího upozornění. Zůstaňte informováni a pravidelně kontrolujte aktualizace těchto podmínek a podrobnosti o akci.
11.Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy s uživatelem a zásad ochrany osobních údajů společnosti MEXC. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou s uživatelem nebo zásadami ochrany osobních údajů společnosti MEXC mají přednost tyto podmínky.