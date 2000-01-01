Po úspěšném vkladu získáte futures pozici v rovnocenné hodnotě
Kreditní/debetní karta
Vklad fiat
Bankovní převod
Vyzvedněte si futures bonus a otevřenou pozici
Po dokončení platby si vyzvedněte futures bonus a otevřenou pozici. Můžete si vybrat obchodovatelný pár a směr.
Pravidla akce
Pravidla rozdělování odměn
• Uznatelné jsou pouze fiat vklady provedené kreditní/debetní kartou, bankovním převodem nebo fiat vkladem. Platby třetích stran a interní převody nejsou podporovány.
• Odměny budou konvertovány na USDT na základě hodnoty ekvivalentu USDT v době dokončení objednávky (nikoli v době zadání objednávky).
• Distribuce odměn končí dne: ()
• Abyste se mohli akce zúčastnit, musí být minimální částka objednávky vyšší než 100 USDT.
• Pro získání odměny je nutné splnit minimální výši objednávky futures. Pokud tento požadavek nebude splněn, požadavek nebude splněn.
• Po uplatnění nároku obdrží uživatelé bonus ve výši 2% vkladu (max. 500 USDT), který automaticky otevře pozici v režimu izolované marže za tržní cenu v jednom ze šesti párů USDT-M futures.
• Uživatelé s otevřenými pozicemi nebo nevyřízenými objednávkami ve stejném páru nemohou vyzvednout. Před výběrem zkontrolujte futures peněženku.
Pravidla pro používání airdrop futures pozic
1.Na stránce události si vyžádejte airdrop futures pozice a poté přejděte na stránku obchodování futures, kde si ji můžete ihned prohlédnout.
2.Uživatelé mohou k airdrop pozici přidat marži, aby zvýšili potenciální zisky, nastavit pro ni příkazy TP/SL nebo pozici zavřít. Pokud airdrop pozice po zavření vygeneruje zisk, bude realizovaný PnL připsán na účet futures uživatele, zatímco zbývající marže z airdropu bude automaticky zrušena. Pokud airdrop pozice vygeneruje ztrátu (bez přidané marže), bude vaše maximální ztráta omezena na aktiva z airdropu. Další podrobnosti naleznete v oficiálních pokynech./cs-CZ/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Pravidla ověřování
1. Uživatelé musí provést vklad pomocí vlastní platební metody. U vkladů bankovním převodem se ujistěte, že je správně zadán referenční kód.
2. Společnost MEXC uplatňuje přísné postupy ověřování pro všechny uživatele. Jakékoli použití technické manipulace, včetně mimo jiné elektronických skriptů, botů, opakovaných operací nebo automatických registrací účtů, bude mít za následek okamžité vyloučení. Tato zásada bude uplatňována striktně, i když jsou tyto metody použity pouze v určitých fázích registrace nebo účasti. Kromě toho budou z akce vyloučení uživatelé, u nichž budou zjištěny zavádějící praktiky SEO, zejména ti, kteří se zaměří na klíčová slova jako „Nákup na MEXC“, „Přihlášení na MEXC“, „Oficiální MEXC“ nebo „MEXC OTC“.
3. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vykládat konečné podmínky této akce a přijmout příslušná opatření proti škodlivým aktivitám nebo zneužití platformy.
4. Všichni zúčastnění uživatelé musí důsledně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit uživatele, kteří se během akce dopustí podvodných nebo zneužívajících činností, včetně registrace více účtů nebo zapojení do jakýchkoli činností souvisejících s nezákonnými nebo podvodnými účely.
5. Společnost MEXC si vyhrazuje právo konečného výkladu těchto podmínek. Pamatujte prosím, že tyto podmínky mohou být změněny nebo akce může být zrušena bez předchozího upozornění. Uživatelům proto doporučujeme, aby se průběžně informovali o nejnovějších podmínkách akce.
6. Tyto podmínky se považují za nedílnou součást smlouvy s uživatelem a zásad ochrany osobních údajů společnosti MEXC. V případě rozporu mají tyto podmínky přednost.