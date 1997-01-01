Po úspěšném vkladu získáte futures pozici v rovnocenné hodnotě
Kreditní/debetní karta
Nakupujte kryptoměny pomocí karet Visa, Mastercard a bankovního převodu
Vklad fiat
Vložte EUR na svůj účet prostřednictvím SEPA
Bankovní převod
Podpora přímého bankovního převodu SEPA
Vyzvedněte si futures bonus a otevřenou pozici
Po dokončení platby si vyzvedněte futures bonus a otevřenou pozici. Můžete si vybrat obchodovatelný pár a směr.
Pravidla akce
Pravidla rozdělování odměn
1. Příslušné oblasti: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Lucembursko a Lichtenštejnsko.
2. Tato akce se vztahuje pouze na vklady provedené kreditní/debetní kartou, bankovním převodem nebo fiat vkladem (s výjimkou převodu Legend Bank Transfer).
3. Odměny budou konvertovány na USDT na základě hodnoty ekvivalentu USDT v době dokončení objednávky (nikoli v době zadání objednávky).
4. Čas ukončení distribuce odměn: ()
5. Abyste se mohli akce zúčastnit, musí být minimální částka objednávky vyšší než 40 USDT.
6. Pro získání odměny je nutné splnit minimální výši objednávky futures. Pokud tento požadavek nebude splněn, požadavek nebude splněn.
7. Po uplatnění vyzvednutí airdropu pozice obdržíte bonus ve výši 1% z částky vkladu. Tento bonus bude použit k automatickému otevření pozice v režimu izolované marže za tržní cenu v jednom z pěti určených obchodovatelný párů USDT-M Futures. Hodnota pozice bude odpovídat vašemu vkladu.
8. Pokud máte ve stejném obchodovatelném páru existující pozice nebo nevyřízené objednávky, nemůžete tento airdrop vyzvednout. Před vyzvednutím přejděte do své futures peněženky a zkontrolujte, zda nemáte otevřené pozice nebo nevyřízené objednávky.
Pravidla využití futures bonus
1. Bonus lze využít pouze pro obchodování futures. Zisky z bonusu lze vybrat, ale samotný bonus vybrat nelze.
2. Bonus lze použít jako marži a také k odečtení poplatků za obchodování, ztrát a poplatků za financování.
3. Pokud dojde k převodu jakýchkoli aktiv z futures účtu před úplným vyčerpáním bonusu, zbývající bonus propadne.
4. Bonus je platný maximálně 5 dní. Nevyužitý bonus bude po 5 dnech zrušen v 23:59:59 (UTC+8). Uvědomte si prosím, že v tomto období hrozí likvidace.
Pravidla ověřování
1. Uživatelé musí provést vklad pomocí vlastní platební metody. U vkladů bankovním převodem se ujistěte, že je správně zadán referenční kód.
2. Společnost MEXC uplatňuje přísné postupy ověřování pro všechny uživatele. Jakékoli použití technické manipulace, včetně mimo jiné elektronických skriptů, botů, opakovaných operací nebo automatických registrací účtů, bude mít za následek okamžité vyloučení. Tato zásada bude uplatňována striktně, i když jsou tyto metody použity pouze v určitých fázích registrace nebo účasti. Kromě toho budou z akce vyloučení uživatelé, u nichž budou zjištěny zavádějící praktiky SEO, zejména ti, kteří se zaměří na klíčová slova jako „Nákup na MEXC“, „Přihlášení na MEXC“, „Oficiální MEXC“ nebo „MEXC OTC“.
3. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vykládat konečné podmínky této akce a přijmout příslušná opatření proti škodlivým aktivitám nebo zneužití platformy.
4. Všichni zúčastnění uživatelé musí důsledně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit uživatele, kteří se během akce dopustí podvodných nebo zneužívajících činností, včetně registrace více účtů nebo zapojení do jakýchkoli činností souvisejících s nezákonnými nebo podvodnými účely.
5. Společnost MEXC si vyhrazuje právo konečného výkladu těchto podmínek. Pamatujte prosím, že tyto podmínky mohou být změněny nebo akce může být zrušena bez předchozího upozornění. Uživatelům proto doporučujeme, aby se průběžně informovali o nejnovějších podmínkách akce.
6. Tyto podmínky se považují za nedílnou součást smlouvy s uživatelem a zásad ochrany osobních údajů společnosti MEXC. V případě rozporu mají tyto podmínky přednost.