স্ন্যাপশটের বিবরণ
- আমার প্রকৃত রিওয়ার্ডআমার প্রকৃত রিওয়ার্ড-- TBA
- আমার আনুমানিক রিওয়ার্ডআমার আনুমানিক রিওয়ার্ড-- TBA
- আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণআমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ-- MX
- আমার ভ্যালিড প্রতিশ্রুতিআমার ভ্যালিড প্রতিশ্রুতি-- MX
ইভেন্ট শেষ হয়েছে
সেটেলমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। আপনি যদি এই ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে আপনার রিওয়ার্ডের বিশদ বিবরণ চেক করতে আপনার রিওয়ার্ডের হিস্ট্রি পেজে যান এবং আপনি এয়ারড্রপ টোকেন পেয়েছেন কিনা তা দেখতে করতে আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে যান!
MX টিয়ার মেকানিজম
|ইভেন্ট লেভেল
|লেভেল আপগ্রেড শর্তাবলী
|প্রতিশ্রুতি কোইফিশিয়েন্ট
|V1
|5 ≤ MX হোল্ডিং ≤ 100,000
|1
|V2
|1 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান
|1.5
|V3
|আমন্ত্রণ করুন 2 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের
|1.55
|V4
|আমন্ত্রণ করুন 3 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের
|1.6
|V5
|আমন্ত্রণ করুন 4 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের
|1.65
|V6
|আমন্ত্রণ করুন 5 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের
|1.7
|V7
|আমন্ত্রণ করুন 6 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের
|1.75
বিস্তারিত রুলস
ইভেন্টে যত বেশি MX টোকেন আপনি কমিট করবেন এবং যত বেশি ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরকে সফলভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন, আপনার কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট ততই বেশি হবে এবং আপনার রিওয়ার্ডের অংশও ততই বাড়বে।
উদাহরণ: ধরুন ইভেন্টে দুইজন অংশগ্রহণকারী, A এবং B আছে।
A 2,999 MX কমিট করেছে কোনও ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তি না থাকা সত্ত্বেও, তাই কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট হলো 1।
B 3,000 MX কমিট করেছে এবং 2টি ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তি আছে, তাই কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট হলো 1.55।
A এর রিওয়ার্ড গণনা:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B এর রিওয়ার্ড গণনা:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
টোকেনের মোট পরিমাণ
1,000,000,000 TBA
টোকেনের ধরণ
BASE
মোট এয়ারড্রপ
26,315,790 TBA
কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেস
https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E
ভোটের সংখ্যা
5 MX - 100,000 MX
2. আপনি যে প্রজেক্টের জন্য ভোট দিয়েছেন তার প্রাইস মার্কেটের পরিস্থিতি বা অন্যান্য কারণে উল্লেখযোগ্য হারে ওঠানামা করতে পারে।
3. প্রজেক্টের অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি বা MEXC প্ল্যাটফর্মের সাথে সম্পর্কিত কারণে আপনি প্রজেক্টে আপনার সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশগ্রহণ উইথড্র করতে পারবেন না।
4. যদি একজন একক ব্যবহারকারী একাধিক অ্যাকাউন্টে ক্রমবর্ধমানভাবে 100,000 MX-এর বেশি বিনিয়োগ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ট্রিগার করতে পারে। অনুগ্রহ করে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান।