True Base Army (TBA)
শেষ হয়েছে
প্রাথমিক লিস্টিং
কমিটমেন্ট স্টেজ শেষ হয়েছে
মোট প্রাইজ পুল
26,315,790TBA
মোট কমিট করা হয়েছে
-- MX
মোট ভ্যালিড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ
-- MX
  • MX প্রতিশ্রুতি শুরু হয়েছে

    2025-07-14 13:00

  • MX অঙ্গীকার শেষ হয়েছে

    2025-07-15 12:50
  • এয়ারড্রপ টোকেন
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • লিস্টিংয়ের সময়
    2025-07-15 15:00
1. MX অঙ্গীকারের মানদণ্ড
স্ন্যাপশটের বিবরণ

2025-10-09 08:52 পর্যন্ত
ইতিমধ্যেই আমার মোট ভ্যালিড পরিমাণ
0 MX
আমার আনুমানিক প্রতিশ্রুতি কোইফিশিয়েন্ট--
2. MX প্রতিশ্রুতির বিবরণ
  আমার প্রকৃত রিওয়ার্ড
    আমার প্রকৃত রিওয়ার্ড
    -- TBA
  আমার আনুমানিক রিওয়ার্ড
    আমার আনুমানিক রিওয়ার্ড
    -- TBA
  আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ
    আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ
    -- MX
  আমার ভ্যালিড প্রতিশ্রুতি
    আমার ভ্যালিড প্রতিশ্রুতি
    -- MX

ইভেন্ট শেষ হয়েছে

সেটেলমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। আপনি যদি এই ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন তাহলে আপনার রিওয়ার্ডের বিশদ বিবরণ চেক করতে আপনার রিওয়ার্ডের হিস্ট্রি পেজে যান এবং আপনি এয়ারড্রপ টোকেন পেয়েছেন কিনা তা দেখতে করতে আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে যান!

প্রকল্প পার্টির সম্পর্কিত সমস্যার কারণে প্রকল্পটি বর্তমানে ইভেন্ট স্পেসিফিকেশনে নির্ধারিত হিসাবে লিস্টেড হতে পারবে না। প্রকল্পের অগ্রগতির সর্বশেষ আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে MEXC ঘোষণাগুলি ফলো করুন।

MX টিয়ার মেকানিজম

ইভেন্ট লেভেললেভেল আপগ্রেড শর্তাবলীপ্রতিশ্রুতি কোইফিশিয়েন্ট
V15MX হোল্ডিং100,0001
V21 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান1.5
V3আমন্ত্রণ করুন 2 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের1.55
V4আমন্ত্রণ করুন 3 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের1.6
V5আমন্ত্রণ করুন 4 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের1.65
V6আমন্ত্রণ করুন 5 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের1.7
V7আমন্ত্রণ করুন 6 জন ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের1.75

বিস্তারিত রুলস

ইভেন্টে যত বেশি MX টোকেন আপনি কমিট করবেন এবং যত বেশি ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরকে সফলভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন, আপনার কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট ততই বেশি হবে এবং আপনার রিওয়ার্ডের অংশও ততই বাড়বে।

উদাহরণ: ধরুন ইভেন্টে দুইজন অংশগ্রহণকারী, A এবং B আছে।

A 2,999 MX কমিট করেছে কোনও ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তি না থাকা সত্ত্বেও, তাই কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট হলো 1।

B 3,000 MX কমিট করেছে এবং 2টি ভ্যালিড আমন্ত্রিত ব্যক্তি আছে, তাই কমিটমেন্ট কোইফিশিয়েন্ট হলো 1.55।

A এর রিওয়ার্ড গণনা:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B এর রিওয়ার্ড গণনা:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

প্রজেক্টের তথ্য
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
প্রজেক্টের বিবরণ

টোকেনের মোট পরিমাণ

1,000,000,000 TBA

টোকেনের ধরণ

BASE

মোট এয়ারড্রপ

26,315,790 TBA

কন্ট্রাক্ট অ্যাড্রেস

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

ভোটের সংখ্যা

5 MX - 100,000 MX

ইভেন্টের নিয়মাবলী
1. একবার ইউজাররা ইভেন্টে অংশগ্রহণের মানদণ্ড পূরণ করলে, বিনামূল্যে এয়ারড্রপ জিতার জন্য তারা MX এর প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।
2. কিকস্টার্টার ইভেন্টে অংশগ্রহণের আগে ব্যবহারকারীদের অবশ্যই অন্তত একটি Futures ট্রেড সম্পন্ন করতে হবে (ট্রেডিং পেয়ার বা পরিমাণের উপর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই)।
3. সিস্টেমটি ভ্যালিড আমন্ত্রিত ইউজার সংখ্যার একটি স্ন্যাপশট নেবে (30 দিনের জন্য ভ্যালিড) এবং পরের দিন লেভেলটি আপডেট করবে। ইউজাররা ইভেন্টের পেজে তাদের অ্যাকাউন্ট লেভেলের কোইফিশিয়েন্ট চেক করতে পারেন।
প্রতিশ্রুতি মেকানিজম
ইউজাররা তাদের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতিযোগ্য পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে। সফল প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র রিওয়ার্ড গণনার জন্য ব্যবহার করা হবে এবং কোন MX ফ্রোজেন করা হবে না।
এয়ারড্রপ রিওয়ার্ড
এয়ারড্রপ রিওয়ার্ড = ইউজারের বর্তমান ভ্যালিড প্রতিশ্রুতির পরিমাণ / সব ইউজারদের ভ্যালিড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ * মোট প্রাইজ পুল। ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরে রিওয়ার্ডগুলি ইউজারের স্পট অ্যাকাউন্টে এয়ারড্রপ করা হবে।
ঝুঁকির রিমাইন্ডার
1. প্রযুক্তি, অপারেশন এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু প্রজেক্টে ত্রুটি থাকতে পারে। অনুগ্রহ করে প্রজেক্টটি সম্পূর্ণরূপে বোঝার পরে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণ করুন।
2. আপনি যে প্রজেক্টের জন্য ভোট দিয়েছেন তার প্রাইস মার্কেটের পরিস্থিতি বা অন্যান্য কারণে উল্লেখযোগ্য হারে ওঠানামা করতে পারে।
3. প্রজেক্টের অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি বা MEXC প্ল্যাটফর্মের সাথে সম্পর্কিত কারণে আপনি প্রজেক্টে আপনার সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশগ্রহণ উইথড্র করতে পারবেন না।
4. যদি একজন একক ব্যবহারকারী একাধিক অ্যাকাউন্টে ক্রমবর্ধমানভাবে 100,000 MX-এর বেশি বিনিয়োগ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ট্রিগার করতে পারে। অনুগ্রহ করে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান।