5% APR পর্যন্ত পান—যা স্টেবলকয়েনের সুদের মধ্যে সর্বোচ্চ
শুধু USDE হোল্ড করুন এবং দৈনিক সুদ আয় করা শুরু করুন
কোনও স্টেকিং বা লকিং এর প্রয়োজন নেই। আপনার ফান্ড সবসময় উপলব্ধ থাকবে।
অফিসিয়াল MEXC ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সাইন আপ করুন এবং KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করুন।
MEXC Spot ট্রেডিংয়ে মার্কেটের সবচেয়ে কম ফি উপভোগ করুন
USDE হোল্ড করুন এবং প্রতিদিন সুদ আয় করুন।
একটি সেন্সরশিপ-প্রতিরোধী, স্কেলেবল এবং স্থিতিশীল ক্রিপ্টো-নেটিভ সল্যুশন প্রদান করাই Ethena-এর সিন্থেটিক ডলার USDe-এর লক্ষ্য। ফিয়াট রিজার্ভের উপর নির্ভরশীল প্রচলিত স্টেবলকয়েনের থেকে ভিন্ন, USDe ডেরিভেটিভস মার্কেটে ডেল্টা-হেজিং মেকানিজমের মাধ্যমে মার্কিন ডলারের প্রতি একটি নরম অবস্থান বজায় রাখে। USDe সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে সম্পূর্ণরূপে অন-চেইন সমর্থিত এবং সমগ্র DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে অবাধে কম্পোজেবল।
এই ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ইউজারদের তাদের Spot অ্যাকাউন্টে অন্তত 0.1 USDE হোল্ড করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল নিবন্ধন, স্টেকিং বা লকিং এর প্রয়োজন নেই।
ইউজারের Spot অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম হোল্ডিং 0.1 USDE (T)-এ পৌঁছানোর দিন থেকে সুদ হিসাব করা হবে। T+1 থেকে সুদ জমা হতে শুরু করবে। যদি ইউজারের যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাহলে পরের দিন (T+2) প্রথম সুদ বিতরণ করা হবে এবং ইউজারের Spot অ্যাকাউন্টে প্রতিদিন জমা হতে থাকবে।