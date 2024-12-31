MEXC-তে USDE আয় করুন

USDE হোল্ড করুন এবং প্রতিদিন
5% APR পর্যন্ত আয় করুন!

বর্তমান হোল্ডিং
অর্জিত সুদ
MEXC-তে USDE আয় করুন

সুবিধা

উচ্চ রিটার্ন

5% APR পর্যন্ত পান—যা স্টেবলকয়েনের সুদের মধ্যে সর্বোচ্চ

ব্যবহার করা সহজ

শুধু USDE হোল্ড করুন এবং দৈনিক সুদ আয় করা শুরু করুন

নিরাপদ এবং ফ্লেক্সিবল

কোনও স্টেকিং বা লকিং এর প্রয়োজন নেই। আপনার ফান্ড সবসময় উপলব্ধ থাকবে।

মাত্র 3টি ধাপে USDE হোল্ড করে সুদ আয় করুন

1

একটি MEXC অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন

অফিসিয়াল MEXC ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সাইন আপ করুন এবং KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করুন।

2

USDE কিনুন বা ডিপোজিট করুন

MEXC Spot ট্রেডিংয়ে মার্কেটের সবচেয়ে কম ফি উপভোগ করুন

3

USDE আয় করুন

USDE হোল্ড করুন এবং প্রতিদিন সুদ আয় করুন।

Ethena USDe (USDE) কী?

একটি সেন্সরশিপ-প্রতিরোধী, স্কেলেবল এবং স্থিতিশীল ক্রিপ্টো-নেটিভ সল্যুশন প্রদান করাই Ethena-এর সিন্থেটিক ডলার USDe-এর লক্ষ্য। ফিয়াট রিজার্ভের উপর নির্ভরশীল প্রচলিত স্টেবলকয়েনের থেকে ভিন্ন, USDe ডেরিভেটিভস মার্কেটে ডেল্টা-হেজিং মেকানিজমের মাধ্যমে মার্কিন ডলারের প্রতি একটি নরম অবস্থান বজায় রাখে। USDe সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে সম্পূর্ণরূপে অন-চেইন সমর্থিত এবং সমগ্র DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে অবাধে কম্পোজেবল।

ইভেন্টের নিয়মাবলী

অংশগ্রহণের শর্তাবলী

এই ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ইউজারদের তাদের Spot অ্যাকাউন্টে অন্তত 0.1 USDE হোল্ড করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল নিবন্ধন, স্টেকিং বা লকিং এর প্রয়োজন নেই।

সুদের হিসাব
  1. 1. ফ্লেক্সিবল স্টেকিং এর সময়কালে, ইউজারের Spot অ্যাকাউন্টের দৈনিক স্ন্যাপশট এবং APR থেকে প্রাপ্ত ন্যূনতম USDE ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে আয়ের পরিমাণ হিসাব করা হবে।
  2. 2. দৈনিক সুদের হার অন-চেইন সুদ এবং প্ল্যাটফর্মের সকল ইউজারের মোট হোল্ডিংয়ের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে সমন্বয় করা হবে, সুদের সর্বোচ্চ হার 5% APR।
  3. 3. প্রকৃত সুদের হার অর্ডার পৃষ্ঠা - ফ্লেক্সিবল সেভিংস -সুদের বিবরণে প্রদর্শিত হবে।
সুদ বিতরণ

ইউজারের Spot অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম হোল্ডিং 0.1 USDE (T)-এ পৌঁছানোর দিন থেকে সুদ হিসাব করা হবে। T+1 থেকে সুদ জমা হতে শুরু করবে। যদি ইউজারের যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাহলে পরের দিন (T+2) প্রথম সুদ বিতরণ করা হবে এবং ইউজারের Spot অ্যাকাউন্টে প্রতিদিন জমা হতে থাকবে।

ইউজারের যোগ্যতা
  1. 1. ইউজারদের প্রাইমারি KYC যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হবে।
  2. 2. সাব-অ্যাকাউন্ট অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
  3. 3. অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই MEXC পরিষেবার শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। MEXC অপরাধমূলক বা অসৎ কার্যকলাপে জড়িত ইউজারদের অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
  4. 4. MEXC এই ইভেন্টের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করে। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের কাস্টমার সার্ভিস টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।