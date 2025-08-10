ZOOMIE সম্পর্কে আরও

Zoomie লোগো

Zoomie প্রাইস (ZOOMIE)

তালিকাভুক্ত নয়

Zoomie (ZOOMIE) লাইভ প্রাইস চার্ট

-0.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Zoomie (ZOOMIE) এর প্রাইস

Zoomie(ZOOMIE) বর্তমানে 0.00000924USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.24KUSD। ZOOMIE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Zoomie এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.90%
Zoomie এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZOOMIE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZOOMIE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Zoomie (ZOOMIE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Zoomie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zoomie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000029514 ছিল।
গত 60 দিনে, Zoomie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000050881 ছিল।
গত 90 দিনে, Zoomie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00010641042404695722 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.90%
30 দিন$ -0.0000029514-31.94%
60 দিন$ +0.0000050881+55.07%
90 দিন$ -0.00010641042404695722-92.01%

Zoomie (ZOOMIE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Zoomie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00000923
$ 0.00000923$ 0.00000923

$ 0.00000944
$ 0.00000944$ 0.00000944

$ 0.00056066
$ 0.00056066$ 0.00056066

-0.90%

+0.98%

Zoomie (ZOOMIE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K

999.73M
999.73M 999.73M

Zoomie (ZOOMIE) কী?

When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Zoomie (ZOOMIE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Zoomie (ZOOMIE) এর টোকেনোমিক্স

Zoomie (ZOOMIE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZOOMIEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ZOOMIE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ZOOMIE থেকে VND
0.2431506
1 ZOOMIE থেকে AUD
A$0.0000141372
1 ZOOMIE থেকে GBP
0.0000068376
1 ZOOMIE থেকে EUR
0.000007854
1 ZOOMIE থেকে USD
$0.00000924
1 ZOOMIE থেকে MYR
RM0.0000391776
1 ZOOMIE থেকে TRY
0.0003768996
1 ZOOMIE থেকে JPY
¥0.00135828
1 ZOOMIE থেকে ARS
ARS$0.01223838
1 ZOOMIE থেকে RUB
0.0007367052
1 ZOOMIE থেকে INR
0.0008105328
1 ZOOMIE থেকে IDR
Rp0.1490322372
1 ZOOMIE থেকে KRW
0.0128332512
1 ZOOMIE থেকে PHP
0.00052437
1 ZOOMIE থেকে EGP
￡E.0.0004450908
1 ZOOMIE থেকে BRL
R$0.0000501732
1 ZOOMIE থেকে CAD
C$0.0000126588
1 ZOOMIE থেকে BDT
0.0011211816
1 ZOOMIE থেকে NGN
0.0141500436
1 ZOOMIE থেকে UAH
0.0003817044
1 ZOOMIE থেকে VES
Bs0.00118272
1 ZOOMIE থেকে CLP
$0.00895356
1 ZOOMIE থেকে PKR
Rs0.0026182464
1 ZOOMIE থেকে KZT
0.0049864584
1 ZOOMIE থেকে THB
฿0.0002963268
1 ZOOMIE থেকে TWD
NT$0.000276276
1 ZOOMIE থেকে AED
د.إ0.0000339108
1 ZOOMIE থেকে CHF
Fr0.000007392
1 ZOOMIE থেকে HKD
HK$0.0000724416
1 ZOOMIE থেকে MAD
.د.م0.0000835296
1 ZOOMIE থেকে MXN
$0.0001715868
1 ZOOMIE থেকে PLN
0.0000336336
1 ZOOMIE থেকে RON
лв0.000040194
1 ZOOMIE থেকে SEK
kr0.0000884268
1 ZOOMIE থেকে BGN
лв0.0000154308
1 ZOOMIE থেকে HUF
Ft0.0031353168
1 ZOOMIE থেকে CZK
0.0001938552
1 ZOOMIE থেকে KWD
د.ك0.00000279972
1 ZOOMIE থেকে ILS
0.0000316932