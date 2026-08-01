zkRace প্রাইস (ZERC)
আজ zkRace (ZERC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00260629, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZERC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZERC-এর জন্য $ 0.00260629।
zkRace বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 312,755 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 120.00M ZERC। গত 24 ঘণ্টায়, ZERC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00260623 (নিম্ন) এবং $ 0.00260655 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 8.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00224004।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZERC গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +1.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.35-তে পৌঁছেছে।
zkRace এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 312.76K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.35। ZERC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 120.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 120000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 312.76K।
-0.00%
+0.05%
+1.87%
+1.87%
আজকে, zkRace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, zkRace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001136793 ছিল।
গত 60 দিনে, zkRace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011689690 ছিল।
গত 90 দিনে, zkRace থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000493627727225 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.05%
|30 দিন
|$ +0.0001136793
|+4.36%
|60 দিন
|$ -0.0011689690
|-44.85%
|90 দিন
|$ -0.0000000493627727225
|-0.00%
2040 সালে, zkRace এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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zkRace কী সম্পর্কে?
zkRace (পূর্বে DeRace) হল একটি ফ্রন্ট-রানিং Web3 ঘোড়দৌড় গেম এবং বিশ্বের প্রথম অত্যাধুনিক zk-rollup-ভিত্তিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যা GameFi-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ZERC দ্বারা চালিত।
zkRace কী বিষয়ে অনন্য?
zkRace একটি গেম হিসেবে দুটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া বিলিয়ন ডলারের বাজারের সমন্বয়: ভিডিও গেমিং এবং ঘোড়দৌড়, যা সমস্তই ব্লকচেইন এবং NFT প্রযুক্তি দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে। zkRollup প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি zkRace ইনফ্রাস্ট্রাকচার সমস্ত Web3 গেমিং চাহিদার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা GameFi প্রকল্পগুলিতে স্কেলেবিলিটি, পারদর্শিতা এবং নির্বিঘ্নতা নিশ্চিত করে।
zkRace-এর পরবর্তী পরিকল্পনা কী?
এই অভিনব প্রযুক্তি অন্যান্য GameFi প্রকল্পগুলিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে, যারা প্রচলিত ব্লকচেইন সীমাবদ্ধতা এড়াতে চায়। লেনদেনের ফি হিসাবে ZERC ব্যবহার করে, এই সিস্টেম ZERC-এর উপযোগিতা এবং চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়, যা সরাসরি এর ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত হয়।
zkRace কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
zkRace-এর শক্তিশালী টোকেন ZERC গেমিফি বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে চলেছে, গেম এবং অন্তর্নিহিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার উভয়কেই চালিত করে অনুপম উপযোগিতা প্রদান করে। zkRace দ্বারা প্রবর্তিত। ZERC দ্বারা চালিত। GameFi এবং তার বাইরেও উপযুক্ত।
zkRace-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk0.3206826302406927984000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.05% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব ZERC-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
zkRace-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk38481940.23724446480000 বাজার মূল্য নিয়ে, zkRace #3972 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
ZERC ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
ZERC-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk0.3206752477322941008000 থেকে Tk0.3207146211104204880000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
zkRace-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (120000000.0 টোকেন), Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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