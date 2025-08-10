ZKBase প্রাইস (ZKB)
ZKBase(ZKB) বর্তমানে 0.00619918USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.39MUSD। ZKB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZKB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZKB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZKBase থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ZKBase থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0058096086 ছিল।
গত 60 দিনে, ZKBase থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014810256 ছিল।
গত 90 দিনে, ZKBase থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004358105980686516 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0058096086
|+93.72%
|60 দিন
|$ -0.0014810256
|-23.89%
|90 দিন
|$ +0.004358105980686516
|+236.72%
ZKBase এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-47.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders
ZKBase (ZKB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZKBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ZKB থেকে VND
₫163.1314217
|1 ZKB থেকে AUD
A$0.0094847454
|1 ZKB থেকে GBP
￡0.0045873932
|1 ZKB থেকে EUR
€0.005269303
|1 ZKB থেকে USD
$0.00619918
|1 ZKB থেকে MYR
RM0.0262845232
|1 ZKB থেকে TRY
₺0.2521206506
|1 ZKB থেকে JPY
¥0.91127946
|1 ZKB থেকে ARS
ARS$8.21081391
|1 ZKB থেকে RUB
₽0.4958724082
|1 ZKB থেকে INR
₹0.5437920696
|1 ZKB থেকে IDR
Rp99.9867601954
|1 ZKB থেকে KRW
₩8.6099171184
|1 ZKB থেকে PHP
₱0.351803465
|1 ZKB থেকে EGP
￡E.0.3009081972
|1 ZKB থেকে BRL
R$0.0336615474
|1 ZKB থেকে CAD
C$0.0084928766
|1 ZKB থেকে BDT
৳0.7522085012
|1 ZKB থেকে NGN
₦9.4933622602
|1 ZKB থেকে UAH
₴0.2560881258
|1 ZKB থেকে VES
Bs0.79349504
|1 ZKB থেকে CLP
$5.98840788
|1 ZKB থেকে PKR
Rs1.7565996448
|1 ZKB থেকে KZT
₸3.3454494788
|1 ZKB থেকে THB
฿0.2003574976
|1 ZKB থেকে TWD
NT$0.185355482
|1 ZKB থেকে AED
د.إ0.0227509906
|1 ZKB থেকে CHF
Fr0.004959344
|1 ZKB থেকে HKD
HK$0.0486015712
|1 ZKB থেকে MAD
.د.م0.0560405872
|1 ZKB থেকে MXN
$0.1151187726
|1 ZKB থেকে PLN
zł0.0225650152
|1 ZKB থেকে RON
лв0.026966433
|1 ZKB থেকে SEK
kr0.0593261526
|1 ZKB থেকে BGN
лв0.0103526306
|1 ZKB থেকে HUF
Ft2.1035057576
|1 ZKB থেকে CZK
Kč0.1300587964
|1 ZKB থেকে KWD
د.ك0.0018907499
|1 ZKB থেকে ILS
₪0.0212631874