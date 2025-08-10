Zeuz প্রাইস (ZEUZ)
Zeuz(ZEUZ) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 34.37KUSD। ZEUZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZEUZ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZEUZ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zeuz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zeuz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Zeuz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Zeuz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.30%
|30 দিন
|$ 0
|-91.62%
|60 দিন
|$ 0
|-98.83%
|90 দিন
|$ 0
|--
Zeuz এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
-0.30%
+7.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
