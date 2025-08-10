Zeus Network zBTC প্রাইস (ZBTC)
Zeus Network zBTC(ZBTC) বর্তমানে 116,079USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.79MUSD। ZBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zeus Network zBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -201.826152245 ছিল।
গত 30 দিনে, Zeus Network zBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,911.8675616000 ছিল।
গত 60 দিনে, Zeus Network zBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6,191.6190363000 ছিল।
গত 90 দিনে, Zeus Network zBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11,401.71653899601 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -201.826152245
|-0.17%
|30 দিন
|$ +1,911.8675616000
|+1.65%
|60 দিন
|$ +6,191.6190363000
|+5.33%
|90 দিন
|$ +11,401.71653899601
|+10.89%
Zeus Network zBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.06%
-0.17%
+3.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.
