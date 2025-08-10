ZENKOKU প্রাইস (CDB)
ZENKOKU(CDB) বর্তমানে 0.0009057USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 881.41KUSD। CDB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CDB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CDB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZENKOKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000180021694481829 ছিল।
গত 30 দিনে, ZENKOKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006897367 ছিল।
গত 60 দিনে, ZENKOKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004457510 ছিল।
গত 90 দিনে, ZENKOKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000180021694481829
|-16.58%
|30 দিন
|$ -0.0006897367
|-76.15%
|60 দিন
|$ -0.0004457510
|-49.21%
|90 দিন
|$ 0
|--
ZENKOKU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+7.40%
-16.58%
-30.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
ZENKOKU (CDB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 CDB থেকে VND
₫23.8334955
|1 CDB থেকে AUD
A$0.001385721
|1 CDB থেকে GBP
￡0.000670218
|1 CDB থেকে EUR
€0.000769845
|1 CDB থেকে USD
$0.0009057
|1 CDB থেকে MYR
RM0.003840168
|1 CDB থেকে TRY
₺0.036834819
|1 CDB থেকে JPY
¥0.1331379
|1 CDB থেকে ARS
ARS$1.19959965
|1 CDB থেকে RUB
₽0.072446943
|1 CDB থেকে INR
₹0.079448004
|1 CDB থেকে IDR
Rp14.608062471
|1 CDB থেকে KRW
₩1.257908616
|1 CDB থেকে PHP
₱0.051398475
|1 CDB থেকে EGP
￡E.0.043962678
|1 CDB থেকে BRL
R$0.004917951
|1 CDB থেকে CAD
C$0.001240809
|1 CDB থেকে BDT
৳0.109897638
|1 CDB থেকে NGN
₦1.386979923
|1 CDB থেকে UAH
₴0.037414467
|1 CDB থেকে VES
Bs0.1159296
|1 CDB থেকে CLP
$0.8749062
|1 CDB থেকে PKR
Rs0.256639152
|1 CDB থেকে KZT
₸0.488770062
|1 CDB থেকে THB
฿0.029272224
|1 CDB থেকে TWD
NT$0.02708043
|1 CDB থেকে AED
د.إ0.003323919
|1 CDB থেকে CHF
Fr0.00072456
|1 CDB থেকে HKD
HK$0.007100688
|1 CDB থেকে MAD
.د.م0.008187528
|1 CDB থেকে MXN
$0.016818849
|1 CDB থেকে PLN
zł0.003296748
|1 CDB থেকে RON
лв0.003939795
|1 CDB থেকে SEK
kr0.008667549
|1 CDB থেকে BGN
лв0.001512519
|1 CDB থেকে HUF
Ft0.307322124
|1 CDB থেকে CZK
Kč0.019001586
|1 CDB থেকে KWD
د.ك0.0002762385
|1 CDB থেকে ILS
₪0.003106551