Zeitgeist প্রাইস (ZTG)
Zeitgeist(ZTG) বর্তমানে 0.0059878USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 552.46KUSD। ZTG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZTG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZTG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zeitgeist থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Zeitgeist থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001832344 ছিল।
গত 60 দিনে, Zeitgeist থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0044330288 ছিল।
গত 90 দিনে, Zeitgeist থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032821328776392 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.08%
|30 দিন
|$ -0.0001832344
|-3.06%
|60 দিন
|$ -0.0044330288
|-74.03%
|90 দিন
|$ -0.0032821328776392
|-35.40%
Zeitgeist এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
-0.08%
+4.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.
