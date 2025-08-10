ZEDXION সম্পর্কে আরও

Zedxion লোগো

Zedxion প্রাইস (ZEDXION)

তালিকাভুক্ত নয়

Zedxion (ZEDXION) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.496327
$0.496327$0.496327
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Zedxion (ZEDXION) এর প্রাইস

Zedxion(ZEDXION) বর্তমানে 0.496699USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 60.69MUSD। ZEDXION থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Zedxion এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.19%
Zedxion এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
122.32M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZEDXION থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZEDXION এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Zedxion (ZEDXION) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Zedxion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00092109 ছিল।
গত 30 দিনে, Zedxion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0678026420 ছিল।
গত 60 দিনে, Zedxion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0808698986 ছিল।
গত 90 দিনে, Zedxion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.09962698146546284 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00092109+0.19%
30 দিন$ +0.0678026420+13.65%
60 দিন$ +0.0808698986+16.28%
90 দিন$ +0.09962698146546284+25.09%

Zedxion (ZEDXION) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Zedxion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.495533
$ 0.495533$ 0.495533

$ 0.499854
$ 0.499854$ 0.499854

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

+0.07%

+0.19%

+5.29%

Zedxion (ZEDXION) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 60.69M
$ 60.69M$ 60.69M

--
----

122.32M
122.32M 122.32M

Zedxion (ZEDXION) কী?

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ZEDXION থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ZEDXION থেকে VND
13,070.634185
1 ZEDXION থেকে AUD
A$0.75994947
1 ZEDXION থেকে GBP
0.36755726
1 ZEDXION থেকে EUR
0.42219415
1 ZEDXION থেকে USD
$0.496699
1 ZEDXION থেকে MYR
RM2.10600376
1 ZEDXION থেকে TRY
20.20074833
1 ZEDXION থেকে JPY
¥73.014753
1 ZEDXION থেকে ARS
ARS$657.8778255
1 ZEDXION থেকে RUB
39.73095301
1 ZEDXION থেকে INR
43.57043628
1 ZEDXION থেকে IDR
Rp8,011.27307197
1 ZEDXION থেকে KRW
689.85530712
1 ZEDXION থেকে PHP
28.18766825
1 ZEDXION থেকে EGP
￡E.24.10976946
1 ZEDXION থেকে BRL
R$2.69707557
1 ZEDXION থেকে CAD
C$0.68047763
1 ZEDXION থেকে BDT
60.26945666
1 ZEDXION থেকে NGN
760.63988161
1 ZEDXION থেকে UAH
20.51863569
1 ZEDXION থেকে VES
Bs63.577472
1 ZEDXION থেকে CLP
$479.811234
1 ZEDXION থেকে PKR
Rs140.74462864
1 ZEDXION থেকে KZT
268.04858234
1 ZEDXION থেকে THB
฿16.05331168
1 ZEDXION থেকে TWD
NT$14.8513001
1 ZEDXION থেকে AED
د.إ1.82288533
1 ZEDXION থেকে CHF
Fr0.3973592
1 ZEDXION থেকে HKD
HK$3.89412016
1 ZEDXION থেকে MAD
.د.م4.49015896
1 ZEDXION থেকে MXN
$9.22370043
1 ZEDXION থেকে PLN
1.80798436
1 ZEDXION থেকে RON
лв2.16064065
1 ZEDXION থেকে SEK
kr4.75340943
1 ZEDXION থেকে BGN
лв0.82948733
1 ZEDXION থেকে HUF
Ft168.53990468
1 ZEDXION থেকে CZK
10.42074502
1 ZEDXION থেকে KWD
د.ك0.151493195
1 ZEDXION থেকে ILS
1.70367757