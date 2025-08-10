ZEAL প্রাইস (ZEAL)
ZEAL(ZEAL) বর্তমানে 0.116843USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.95MUSD। ZEAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZEAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZEAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020131313611225 ছিল।
গত 30 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0377004689 ছিল।
গত 60 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1102110964 ছিল।
গত 90 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0020131313611225
|-1.69%
|30 দিন
|$ +0.0377004689
|+32.27%
|60 দিন
|$ +0.1102110964
|+94.32%
|90 দিন
|$ 0
|--
ZEAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.00%
-1.69%
+12.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.
