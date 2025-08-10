ZEAL সম্পর্কে আরও

ZEAL প্রাইস (ZEAL)

ZEAL (ZEAL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.116843
$0.116843$0.116843
-1.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে ZEAL (ZEAL) এর প্রাইস

ZEAL(ZEAL) বর্তমানে 0.116843USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.95MUSD। ZEAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ZEAL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.69%
ZEAL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
51.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZEAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZEAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ZEAL (ZEAL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020131313611225 ছিল।
গত 30 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0377004689 ছিল।
গত 60 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1102110964 ছিল।
গত 90 দিনে, ZEAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0020131313611225-1.69%
30 দিন$ +0.0377004689+32.27%
60 দিন$ +0.1102110964+94.32%
90 দিন$ 0--

ZEAL (ZEAL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ZEAL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.109161
$ 0.109161$ 0.109161

$ 0.12037
$ 0.12037$ 0.12037

$ 0.199965
$ 0.199965$ 0.199965

+1.00%

-1.69%

+12.14%

ZEAL (ZEAL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

51.10M
51.10M 51.10M

ZEAL (ZEAL) কী?

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ZEAL (ZEAL) এর টোকেনোমিক্স

ZEAL (ZEAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZEALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

