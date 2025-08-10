ZambesiGold প্রাইস (ZGD)
ZambesiGold(ZGD) বর্তমানে 0.055012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.31MUSD। ZGD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, ZambesiGold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00401088 ছিল।
গত 30 দিনে, ZambesiGold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0146633880 ছিল।
গত 60 দিনে, ZambesiGold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0176527896 ছিল।
গত 90 দিনে, ZambesiGold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04600717045279067 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00401088
|+7.86%
|30 দিন
|$ -0.0146633880
|-26.65%
|60 দিন
|$ -0.0176527896
|-32.08%
|90 দিন
|$ -0.04600717045279067
|-45.54%
ZambesiGold এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+7.85%
+7.86%
+12.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
|1 ZGD থেকে VND
₫1,447.64078
|1 ZGD থেকে AUD
A$0.08416836
|1 ZGD থেকে GBP
￡0.04070888
|1 ZGD থেকে EUR
€0.0467602
|1 ZGD থেকে USD
$0.055012
