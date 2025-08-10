Youves uUSD প্রাইস (UUSD)
Youves uUSD(UUSD) বর্তমানে 0.931498USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। UUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Youves uUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0085918737263021 ছিল।
গত 30 দিনে, Youves uUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0060864079 ছিল।
গত 60 দিনে, Youves uUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0232630447 ছিল।
গত 90 দিনে, Youves uUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0350282938013145 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0085918737263021
|-0.91%
|30 দিন
|$ -0.0060864079
|-0.65%
|60 দিন
|$ +0.0232630447
|+2.50%
|90 দিন
|$ +0.0350282938013145
|+3.91%
Youves uUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
-0.91%
-0.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ The uUSD is an algorithmic Stable Token pegged to the fiat USD. It is fungible by design and backed by tez collateral. Conversion rights for the minter and the holder strengthen the peg. uUSD offers interest income in uUSD to its holders.
