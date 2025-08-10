ynBNB MAX প্রাইস (YNBNBX)
ynBNB MAX(YNBNBX) বর্তমানে 829.68USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 28.52MUSD। YNBNBX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YNBNBX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YNBNBX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ynBNB MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12.83 ছিল।
গত 30 দিনে, ynBNB MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +150.7351008480 ছিল।
গত 60 দিনে, ynBNB MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +178.5528607920 ছিল।
গত 90 দিনে, ynBNB MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +160.8369346933875 ছিল।
ynBNB MAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.57%
+9.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
ynBNB MAX (YNBNBX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YNBNBXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
