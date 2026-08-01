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YieldNest RWA MAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.956124 USD। YNRWAX-এর মার্কেট ক্যাপ 8,113,350 USD। YNRWAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!YieldNest RWA MAX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.956124 USD। YNRWAX-এর মার্কেট ক্যাপ 8,113,350 USD। YNRWAX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YNRWAX সম্পর্কে আরও

YNRWAX প্রাইসের তথ্য

YNRWAX কী

YNRWAX হোয়াইটপেপার

YNRWAX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YNRWAX টোকেনোমিক্স

YNRWAX প্রাইস পূর্বাভাস

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YieldNest RWA MAX প্রাইস (YNRWAX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YNRWAX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.956132
$0.956132$0.956132
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
YieldNest RWA MAX (YNRWAX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:42:53 (UTC+8)

YieldNest RWA MAX-এর আজকের প্রাইস

আজ YieldNest RWA MAX (YNRWAX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.956124, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YNRWAX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YNRWAX-এর জন্য $ 0.956124

YieldNest RWA MAX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 8,113,350 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 8.49M YNRWAX। গত 24 ঘণ্টায়, YNRWAX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.950507 (নিম্ন) এবং $ 0.95655 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.074 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.233792

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YNRWAX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -1.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.45K-তে পৌঁছেছে।

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) এর মার্কেট তথ্য

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

$ 1.45K
$ 1.45K$ 1.45K

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

8.49M
8.49M 8.49M

8,485,881.706555815
8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

YieldNest RWA MAX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 8.11M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.45K। YNRWAX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 8.49M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8485881.706555815। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 8.11M

YieldNest RWA MAX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.950507
$ 0.950507$ 0.950507
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.95655
$ 0.95655$ 0.95655
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.950507
$ 0.950507$ 0.950507

$ 0.95655
$ 0.95655$ 0.95655

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 0.233792
$ 0.233792$ 0.233792

--

+0.33%

-1.73%

-1.73%

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, YieldNest RWA MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00316557 ছিল।
গত 30 দিনে, YieldNest RWA MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0411997656 ছিল।
গত 60 দিনে, YieldNest RWA MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0166513775 ছিল।
গত 90 দিনে, YieldNest RWA MAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000753088939438 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00316557+0.33%
30 দিন$ -0.0411997656-4.30%
60 দিন$ -0.0166513775-1.74%
90 দিন$ -0.0000753088939438-0.00%

YieldNest RWA MAX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য YieldNest RWA MAX (YNRWAX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YNRWAX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
YieldNest RWA MAX (YNRWAX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, YieldNest RWA MAX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে YieldNest RWA MAX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? YNRWAX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, YieldNest RWA MAX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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YieldNest RWA MAX সম্পর্কে

আজ YieldNest RWA MAX-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, YieldNest RWA MAX Tk117.64322433660573504000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.33%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

YNRWAX-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

YieldNest RWA MAX-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

YieldNest RWA MAX-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

YNRWAX আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk116.95209850868099472000 থেকে Tk117.6956401462364880000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

YNRWAX-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা YieldNest RWA MAX-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) অ্যাসেট হিসেবে, YNRWAX-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: YieldNest RWA MAX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:42:53 (UTC+8)

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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