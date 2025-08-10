YieldNest Restaked ETH প্রাইস (YNETH)
YieldNest Restaked ETH(YNETH) বর্তমানে 4,308.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.44MUSD। YNETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YNETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YNETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, YieldNest Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +184.37 ছিল।
গত 30 দিনে, YieldNest Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,103.2874881850 ছিল।
গত 60 দিনে, YieldNest Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,335.0247958000 ছিল।
গত 90 দিনে, YieldNest Restaked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
YieldNest Restaked ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.43%
+4.47%
+23.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.
YieldNest Restaked ETH (YNETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YNETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
