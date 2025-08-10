YYAVAX সম্পর্কে আরও

Yield Yak AVAX (YYAVAX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$26.89
$26.89$26.89
-4.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর প্রাইস

Yield Yak AVAX(YYAVAX) বর্তমানে 26.89USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। YYAVAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Yield Yak AVAX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 3.11K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-4.48%
Yield Yak AVAX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ YYAVAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YYAVAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Yield Yak AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.26237417527287 ছিল।
গত 30 দিনে, Yield Yak AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.1565660090 ছিল।
গত 60 দিনে, Yield Yak AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.8117729080 ছিল।
গত 90 দিনে, Yield Yak AVAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.652705979003166 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -1.26237417527287-4.48%
30 দিন$ +3.1565660090+11.74%
60 দিন$ +1.8117729080+6.74%
90 দিন$ -1.652705979003166-5.79%

Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Yield Yak AVAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 26.74
$ 26.74$ 26.74

$ 28.28
$ 28.28$ 28.28

$ 72.67
$ 72.67$ 72.67

+0.39%

-4.48%

+11.43%

Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.11K
$ 3.11K$ 3.11K

0.00
0.00 0.00

Yield Yak AVAX (YYAVAX) কী?

yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users. Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Yield Yak AVAX (YYAVAX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর টোকেনোমিক্স

Yield Yak AVAX (YYAVAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YYAVAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yield Yak AVAX (YYAVAX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YYAVAX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 YYAVAX থেকে VND
707,610.35
1 YYAVAX থেকে AUD
A$41.1417
1 YYAVAX থেকে GBP
19.8986
1 YYAVAX থেকে EUR
22.8565
1 YYAVAX থেকে USD
$26.89
1 YYAVAX থেকে MYR
RM114.0136
1 YYAVAX থেকে TRY
1,096.8431
1 YYAVAX থেকে JPY
¥3,952.83
1 YYAVAX থেকে ARS
ARS$35,615.805
1 YYAVAX থেকে RUB
2,143.9397
1 YYAVAX থেকে INR
2,358.7908
1 YYAVAX থেকে IDR
Rp433,709.6167
1 YYAVAX থেকে KRW
37,346.9832
1 YYAVAX থেকে PHP
1,526.0075
1 YYAVAX থেকে EGP
￡E.1,295.2913
1 YYAVAX থেকে BRL
R$146.0127
1 YYAVAX থেকে CAD
C$36.8393
1 YYAVAX থেকে BDT
3,262.8326
1 YYAVAX থেকে NGN
41,179.0771
1 YYAVAX থেকে UAH
1,110.8259
1 YYAVAX থেকে VES
Bs3,441.92
1 YYAVAX থেকে CLP
$26,056.41
1 YYAVAX থেকে PKR
Rs7,619.5504
1 YYAVAX থেকে KZT
14,511.4574
1 YYAVAX থেকে THB
฿861.0178
1 YYAVAX থেকে TWD
NT$804.011
1 YYAVAX থেকে AED
د.إ98.6863
1 YYAVAX থেকে CHF
Fr21.512
1 YYAVAX থেকে HKD
HK$210.8176
1 YYAVAX থেকে MAD
.د.م243.0856
1 YYAVAX থেকে MXN
$499.3473
1 YYAVAX থেকে PLN
97.8796
1 YYAVAX থেকে RON
лв116.9715
1 YYAVAX থেকে SEK
kr257.3373
1 YYAVAX থেকে BGN
лв44.9063
1 YYAVAX থেকে HUF
Ft9,124.3148
1 YYAVAX থেকে CZK
564.1522
1 YYAVAX থেকে KWD
د.ك8.14767
1 YYAVAX থেকে ILS
92.2327