Yellow Duckies প্রাইস (DUCKIES)
Yellow Duckies(DUCKIES) বর্তমানে 0.00314858USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 152.73KUSD। DUCKIES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DUCKIES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DUCKIES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Yellow Duckies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022642 ছিল।
গত 30 দিনে, Yellow Duckies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000923201 ছিল।
গত 60 দিনে, Yellow Duckies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001210770 ছিল।
গত 90 দিনে, Yellow Duckies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005371760723169 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022642
|+7.75%
|30 দিন
|$ -0.0000923201
|-2.93%
|60 দিন
|$ -0.0001210770
|-3.84%
|90 দিন
|$ -0.0005371760723169
|-14.57%
Yellow Duckies এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+7.75%
+0.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.
Yellow Duckies (DUCKIES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DUCKIESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
