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Yellow BNB 4-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YBNB-এর মার্কেট ক্যাপ 21,172 USD। YBNB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Yellow BNB 4-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YBNB-এর মার্কেট ক্যাপ 21,172 USD। YBNB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YBNB সম্পর্কে আরও

YBNB প্রাইসের তথ্য

YBNB কী

YBNB হোয়াইটপেপার

YBNB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YBNB টোকেনোমিক্স

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Yellow BNB 4 প্রাইস (YBNB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YBNB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002306
$0.00002306$0.00002306
+6.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Yellow BNB 4 (YBNB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:41:22 (UTC+8)

Yellow BNB 4-এর আজকের প্রাইস

আজ Yellow BNB 4 (YBNB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YBNB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YBNB-এর জন্য $ 0

Yellow BNB 4 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21,172 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 920.42M YBNB। গত 24 ঘণ্টায়, YBNB এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YBNB গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে -2.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Yellow BNB 4 (YBNB) এর মার্কেট তথ্য

$ 21.17K
$ 21.17K$ 21.17K

--
----

$ 21.28K
$ 21.28K$ 21.28K

920.42M
920.42M 920.42M

920,421,417.1241847
920,421,417.1241847 920,421,417.1241847

Yellow BNB 4 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.17K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। YBNB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 920.42M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 920421417.1241847। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.28K

Yellow BNB 4-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+6.52%

-2.11%

-2.11%

Yellow BNB 4 (YBNB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Yellow BNB 4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Yellow BNB 4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Yellow BNB 4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Yellow BNB 4 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+6.52%
30 দিন$ 0+26.35%
60 দিন$ 0+10.53%
90 দিন$ 0--

Yellow BNB 4 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Yellow BNB 4 (YBNB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YBNB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Yellow BNB 4 (YBNB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Yellow BNB 4 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Yellow BNB 4 সম্পর্কে

আজ Yellow BNB 4-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Yellow BNB 4-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 6.52% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

YBNB-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

YBNB-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Yellow BNB 4-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

YBNB বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে YBNB মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Yellow BNB 4-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Yellow BNB 4-এর বাজার মূল্য Tk2605041.13028709312000 হওয়ায় এটি #7426 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

YBNB-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Yellow BNB 4-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

YBNB-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (920421417.1241847 টোকেন), BNB Chain Ecosystem,Meme-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yellow BNB 4 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:41:22 (UTC+8)

Yellow BNB 4 (YBNB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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