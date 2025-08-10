Yay StakeStone Ether প্রাইস (YAYSTONE)
Yay StakeStone Ether(YAYSTONE) বর্তমানে 4,454.71USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.70MUSD। YAYSTONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YAYSTONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YAYSTONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Yay StakeStone Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +254.3 ছিল।
গত 30 দিনে, Yay StakeStone Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,968.4695283500 ছিল।
গত 60 দিনে, Yay StakeStone Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,317.1806633820 ছিল।
গত 90 দিনে, Yay StakeStone Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,818.0698415244082 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +254.3
|+6.05%
|30 দিন
|$ +1,968.4695283500
|+44.19%
|60 দিন
|$ +2,317.1806633820
|+52.02%
|90 দিন
|$ +1,818.0698415244082
|+68.95%
Yay StakeStone Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+6.05%
+25.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YAYSTONEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 YAYSTONE থেকে VND
₫117,225,693.65
|1 YAYSTONE থেকে AUD
A$6,815.7063
|1 YAYSTONE থেকে GBP
￡3,296.4854
|1 YAYSTONE থেকে EUR
€3,786.5035
|1 YAYSTONE থেকে USD
$4,454.71
|1 YAYSTONE থেকে MYR
RM18,887.9704
|1 YAYSTONE থেকে TRY
₺181,173.0557
|1 YAYSTONE থেকে JPY
¥654,842.37
|1 YAYSTONE থেকে ARS
ARS$5,900,263.395
|1 YAYSTONE থেকে RUB
₽356,332.2529
|1 YAYSTONE থেকে INR
₹390,767.1612
|1 YAYSTONE থেকে IDR
Rp71,850,151.2313
|1 YAYSTONE থেকে KRW
₩6,187,057.6248
|1 YAYSTONE থেকে PHP
₱252,804.7925
|1 YAYSTONE থেকে EGP
￡E.216,231.6234
|1 YAYSTONE থেকে BRL
R$24,189.0753
|1 YAYSTONE থেকে CAD
C$6,102.9527
|1 YAYSTONE থেকে BDT
৳540,534.5114
|1 YAYSTONE থেকে NGN
₦6,821,898.3469
|1 YAYSTONE থেকে UAH
₴184,024.0701
|1 YAYSTONE থেকে VES
Bs570,202.88
|1 YAYSTONE থেকে CLP
$4,303,249.86
|1 YAYSTONE থেকে PKR
Rs1,262,286.6256
|1 YAYSTONE থেকে KZT
₸2,404,028.7986
|1 YAYSTONE থেকে THB
฿143,976.2272
|1 YAYSTONE থেকে TWD
NT$133,195.829
|1 YAYSTONE থেকে AED
د.إ16,348.7857
|1 YAYSTONE থেকে CHF
Fr3,563.768
|1 YAYSTONE থেকে HKD
HK$34,924.9264
|1 YAYSTONE থেকে MAD
.د.م40,270.5784
|1 YAYSTONE থেকে MXN
$82,723.9647
|1 YAYSTONE থেকে PLN
zł16,215.1444
|1 YAYSTONE থেকে RON
лв19,377.9885
|1 YAYSTONE থেকে SEK
kr42,631.5747
|1 YAYSTONE থেকে BGN
лв7,439.3657
|1 YAYSTONE থেকে HUF
Ft1,511,572.1972
|1 YAYSTONE থেকে CZK
Kč93,459.8158
|1 YAYSTONE থেকে KWD
د.ك1,358.68655
|1 YAYSTONE থেকে ILS
₪15,279.6553