YAM প্রাইস (YAM)
YAM(YAM) বর্তমানে 0.0485884USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 718.66KUSD। YAM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YAM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YAM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, YAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00244687 ছিল।
গত 30 দিনে, YAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0074156247 ছিল।
গত 60 দিনে, YAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023955684 ছিল।
গত 90 দিনে, YAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00908546790052651 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00244687
|+5.30%
|30 দিন
|$ +0.0074156247
|+15.26%
|60 দিন
|$ -0.0023955684
|-4.93%
|90 দিন
|$ +0.00908546790052651
|+23.00%
YAM এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+5.30%
+17.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
YAM (YAM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YAMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 YAM থেকে VND
₫1,278.603746
|1 YAM থেকে AUD
A$0.074340252
|1 YAM থেকে GBP
￡0.035955416
|1 YAM থেকে EUR
€0.04130014
|1 YAM থেকে USD
$0.0485884
|1 YAM থেকে MYR
RM0.206014816
|1 YAM থেকে TRY
₺1.976090228
|1 YAM থেকে JPY
¥7.1424948
|1 YAM থেকে ARS
ARS$64.3553358
|1 YAM থেকে RUB
₽3.886586116
|1 YAM থেকে INR
₹4.262174448
|1 YAM থেকে IDR
Rp783.683761252
|1 YAM থেকে KRW
₩67.483456992
|1 YAM থেকে PHP
₱2.7573917
|1 YAM থেকে EGP
￡E.2.358480936
|1 YAM থেকে BRL
R$0.263835012
|1 YAM থেকে CAD
C$0.066566108
|1 YAM থেকে BDT
৳5.895716456
|1 YAM থেকে NGN
₦74.407789876
|1 YAM থেকে UAH
₴2.007186804
|1 YAM থেকে VES
Bs6.2193152
|1 YAM থেকে CLP
$46.9363944
|1 YAM থেকে PKR
Rs13.768009024
|1 YAM থেকে KZT
₸26.221215944
|1 YAM থেকে THB
฿1.570377088
|1 YAM থেকে TWD
NT$1.45279316
|1 YAM থেকে AED
د.إ0.178319428
|1 YAM থেকে CHF
Fr0.03887072
|1 YAM থেকে HKD
HK$0.380933056
|1 YAM থেকে MAD
.د.م0.439239136
|1 YAM থেকে MXN
$0.902286588
|1 YAM থেকে PLN
zł0.176861776
|1 YAM থেকে RON
лв0.21135954
|1 YAM থেকে SEK
kr0.464990988
|1 YAM থেকে BGN
лв0.081142628
|1 YAM থেকে HUF
Ft16.487015888
|1 YAM থেকে CZK
Kč1.019384632
|1 YAM থেকে KWD
د.ك0.014819462
|1 YAM থেকে ILS
₪0.166658212