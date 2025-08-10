YAKU সম্পর্কে আরও

Yaku লোগো

Yaku প্রাইস (YAKU)

তালিকাভুক্ত নয়

Yaku (YAKU) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00122635
$0.00122635$0.00122635
-14.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Yaku (YAKU) এর প্রাইস

Yaku(YAKU) বর্তমানে 0.00122635USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 607.42KUSD। YAKU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Yaku এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-14.96%
Yaku এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
495.31M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ YAKU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YAKU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Yaku (YAKU) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Yaku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000215755777301743 ছিল।
গত 30 দিনে, Yaku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004139394 ছিল।
গত 60 দিনে, Yaku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006748644 ছিল।
গত 90 দিনে, Yaku থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001031764604772716 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000215755777301743-14.96%
30 দিন$ -0.0004139394-33.75%
60 দিন$ -0.0006748644-55.03%
90 দিন$ -0.001031764604772716-45.69%

Yaku (YAKU) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Yaku এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.001091
$ 0.001091$ 0.001091

$ 0.00144224
$ 0.00144224$ 0.00144224

$ 0.06482
$ 0.06482$ 0.06482

+11.37%

-14.96%

-15.49%

Yaku (YAKU) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 607.42K
$ 607.42K$ 607.42K

--
----

495.31M
495.31M 495.31M

Yaku (YAKU) কী?

The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.

Yaku (YAKU) এর টোকেনোমিক্স

Yaku (YAKU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YAKUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

