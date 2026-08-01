Yachts Coin প্রাইস (YTC)
আজ Yachts Coin (YTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YTC-এর জন্য $ 0।
Yachts Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 18,165.27 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.81M YTC। গত 24 ঘণ্টায়, YTC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01146773 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YTC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Yachts Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 18.17K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। YTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999811114.317713। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 18.17K।
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0.00%
0.00%
আজকে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|-6.32%
|60 দিন
|$ 0
|+4.47%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Yachts Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ইয়াচ্টস কয়েন কী সম্পর্কে?
ইয়াচ্টসকয়েন (YTC) হল একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা মেরিন ইন্ডাস্ট্রি এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির মধ্যে দূরত্ব ঘুচাতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি বুটিক ইয়াচ ব্রোকারেজ কোম্পানি দ্বারা চালু করা হয়েছে, যারা লাক্সারি ইয়াচ মার্কেটে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই প্রকল্পটি ইয়াচিং ইকোসিস্টেমের মধ্যে নির্বিঘ্ন লেনদেন সহজতর করতে ফোকাস করে, উচ্চমূল্যের মেরিন সেবা এবং লাক্সারি ইয়াচ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি দক্ষ, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ পেমেন্ট পদ্ধতি প্রদান করে।
ইয়াচ্টস কয়েন কী বিশেষত্ব রাখে?
ইয়াচ্টসকয়েন ইয়াচ মালিক, ব্রোকার, প্রস্তুতকারক এবং সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে চায়, ইয়াচ ক্রয়, চার্টার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশেষ মেরিন অভিজ্ঞতার জন্য পেমেন্ট সহজতর করে। ইয়াচ্টসকয়েন ইকোসিস্টেমে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ফাংশনালিটি সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ইয়াচ বিক্রয় এবং চার্টারে চুক্তিগত চুক্তিগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে দেয়, প্রশাসনিক খরচ কমায়, জালিয়াতির ঝুঁকি কমায় এবং নিরাপদ, বিশ্বাসহীন লেনদেন নিশ্চিত করে।
ইয়াচ্টস কয়েনের আগামী পরিকল্পনা কী?
ইয়াচ্টসকয়েনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী ইয়াচ ডিলারদের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানো, ইয়াচ সম্পর্কিত ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য NFT মার্কেটপ্লেসের সাথে সংযুক্ত করা এবং প্রিমিয়াম ইয়াচিং অভিজ্ঞতা প্রদানকারী বিশেষ সদস্যতা প্রোগ্রাম তৈরি করা।
ইয়াচ্টস কয়েন কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে?
ইয়াচ্টসকয়েন লাক্সারি লাইফস্টাইল বিনিয়োগের জন্যও একটি বহুমুখী সরঞ্জাম হয়ে ওঠার লক্ষ্য রাখে, যা মারিনা ফি, ক্রু ম্যানেজমেন্ট, জ্বালানি সরবরাহ এবং ইয়াচ রক্ষণাবেক্ষণের মতো সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য পেমেন্ট সম্ভব করে। এই প্রকল্পটি ইয়াচ প্রস্তুতকারক, মারিনা এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব সমর্থন করে, ইয়াচ্টসকয়েনকে বৃহত্তর মেরিন অর্থনীতিতে আরও সংহত করে।
বর্তমানে Yachts Coin-এর মূল্য কত?
Yachts Coin বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।
আজ YTC উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?
YTC গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
আজ Yachts Coin কতটা জনপ্রিয়?
োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে YTC কিনছে বা বিক্রি করছে।
Yachts Coin অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?
Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, YTC তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
বাজারে কতটা YTC রয়েছে?
আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 999811114.317713, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
Yachts Coin-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?
টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk1.4110102173166071408000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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