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Yachts Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YTC-এর মার্কেট ক্যাপ 18,165.27 USD। YTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Yachts Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YTC-এর মার্কেট ক্যাপ 18,165.27 USD। YTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YTC সম্পর্কে আরও

YTC প্রাইসের তথ্য

YTC কী

YTC হোয়াইটপেপার

YTC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YTC টোকেনোমিক্স

YTC প্রাইস পূর্বাভাস

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Yachts Coin প্রাইস (YTC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YTC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001817
$0.00001817$0.00001817
-0.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Yachts Coin (YTC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:40:32 (UTC+8)

Yachts Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Yachts Coin (YTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YTC-এর জন্য $ 0

Yachts Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 18,165.27 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.81M YTC। গত 24 ঘণ্টায়, YTC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01146773 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YTC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Yachts Coin (YTC) এর মার্কেট তথ্য

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,114.317713
999,811,114.317713 999,811,114.317713

Yachts Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 18.17K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। YTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999811114.317713। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 18.17K

Yachts Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01146773
$ 0.01146773$ 0.01146773

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yachts Coin (YTC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Yachts Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-6.32%
60 দিন$ 0+4.47%
90 দিন----

Yachts Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Yachts Coin (YTC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YTC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Yachts Coin (YTC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Yachts Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Yachts Coin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? YTC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Yachts Coin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Yachts Coin সম্পর্কে

ইয়াচ্টস কয়েন কী সম্পর্কে?

ইয়াচ্টসকয়েন (YTC) হল একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা মেরিন ইন্ডাস্ট্রি এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির মধ্যে দূরত্ব ঘুচাতে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি বুটিক ইয়াচ ব্রোকারেজ কোম্পানি দ্বারা চালু করা হয়েছে, যারা লাক্সারি ইয়াচ মার্কেটে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই প্রকল্পটি ইয়াচিং ইকোসিস্টেমের মধ্যে নির্বিঘ্ন লেনদেন সহজতর করতে ফোকাস করে, উচ্চমূল্যের মেরিন সেবা এবং লাক্সারি ইয়াচ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি দক্ষ, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ পেমেন্ট পদ্ধতি প্রদান করে।

ইয়াচ্টস কয়েন কী বিশেষত্ব রাখে?

ইয়াচ্টসকয়েন ইয়াচ মালিক, ব্রোকার, প্রস্তুতকারক এবং সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে চায়, ইয়াচ ক্রয়, চার্টার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশেষ মেরিন অভিজ্ঞতার জন্য পেমেন্ট সহজতর করে। ইয়াচ্টসকয়েন ইকোসিস্টেমে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ফাংশনালিটি সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ইয়াচ বিক্রয় এবং চার্টারে চুক্তিগত চুক্তিগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে দেয়, প্রশাসনিক খরচ কমায়, জালিয়াতির ঝুঁকি কমায় এবং নিরাপদ, বিশ্বাসহীন লেনদেন নিশ্চিত করে।

ইয়াচ্টস কয়েনের আগামী পরিকল্পনা কী?

ইয়াচ্টসকয়েনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী ইয়াচ ডিলারদের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানো, ইয়াচ সম্পর্কিত ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য NFT মার্কেটপ্লেসের সাথে সংযুক্ত করা এবং প্রিমিয়াম ইয়াচিং অভিজ্ঞতা প্রদানকারী বিশেষ সদস্যতা প্রোগ্রাম তৈরি করা।

ইয়াচ্টস কয়েন কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে?

ইয়াচ্টসকয়েন লাক্সারি লাইফস্টাইল বিনিয়োগের জন্যও একটি বহুমুখী সরঞ্জাম হয়ে ওঠার লক্ষ্য রাখে, যা মারিনা ফি, ক্রু ম্যানেজমেন্ট, জ্বালানি সরবরাহ এবং ইয়াচ রক্ষণাবেক্ষণের মতো সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য পেমেন্ট সম্ভব করে। এই প্রকল্পটি ইয়াচ প্রস্তুতকারক, মারিনা এবং সেবা প্রদানকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব সমর্থন করে, ইয়াচ্টসকয়েনকে বৃহত্তর মেরিন অর্থনীতিতে আরও সংহত করে।

বর্তমানে Yachts Coin-এর মূল্য কত?

Yachts Coin বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ YTC উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

YTC গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Yachts Coin কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে YTC কিনছে বা বিক্রি করছে।

Yachts Coin অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, YTC তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা YTC রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 999811114.317713, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Yachts Coin-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk1.4110102173166071408000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yachts Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:40:32 (UTC+8)

Yachts Coin (YTC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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