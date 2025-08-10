xWIN Finance প্রাইস (XWIN)
xWIN Finance(XWIN) বর্তমানে 0.01986396USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 282.66KUSD। XWIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, xWIN Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032245 ছিল।
গত 30 দিনে, xWIN Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049600665 ছিল।
গত 60 দিনে, xWIN Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0047180679 ছিল।
গত 90 দিনে, xWIN Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002262195405924733 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00032245
|+1.65%
|30 দিন
|$ +0.0049600665
|+24.97%
|60 দিন
|$ +0.0047180679
|+23.75%
|90 দিন
|$ +0.002262195405924733
|+12.85%
xWIN Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
+1.65%
+7.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.
xWIN Finance (XWIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XWINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
