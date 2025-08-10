XTUSD সম্পর্কে আরও

XT Stablecoin XTUSD লোগো

XT Stablecoin XTUSD প্রাইস (XTUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999775
$0.999775$0.999775
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর প্রাইস

XT Stablecoin XTUSD(XTUSD) বর্তমানে 0.999775USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.79MUSD। XTUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

XT Stablecoin XTUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.02%
XT Stablecoin XTUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
32.80M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ XTUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XTUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, XT Stablecoin XTUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017125 ছিল।
গত 30 দিনে, XT Stablecoin XTUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002246494 ছিল।
গত 60 দিনে, XT Stablecoin XTUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004807917 ছিল।
গত 90 দিনে, XT Stablecoin XTUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004428636505898 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00017125+0.02%
30 দিন$ -0.0002246494-0.02%
60 দিন$ -0.0004807917-0.04%
90 দিন$ -0.0004428636505898-0.04%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

XT Stablecoin XTUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.994428
$ 0.994428$ 0.994428

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

-0.07%

+0.02%

+0.24%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 32.79M
$ 32.79M$ 32.79M

--
----

32.80M
32.80M 32.80M

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) রিসোর্স

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর টোকেনোমিক্স

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XTUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

XTUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 XTUSD থেকে VND
26,309.079125
1 XTUSD থেকে AUD
A$1.52965575
1 XTUSD থেকে GBP
0.7398335
1 XTUSD থেকে EUR
0.84980875
1 XTUSD থেকে USD
$0.999775
1 XTUSD থেকে MYR
RM4.239046
1 XTUSD থেকে TRY
40.66084925
1 XTUSD থেকে JPY
¥146.966925
1 XTUSD থেকে ARS
ARS$1,324.2019875
1 XTUSD থেকে RUB
79.97200225
1 XTUSD থেকে INR
87.700263
1 XTUSD থেকে IDR
Rp16,125.40096825
1 XTUSD থেকে KRW
1,388.567502
1 XTUSD থেকে PHP
56.73723125
1 XTUSD থেকে EGP
￡E.48.5290785
1 XTUSD থেকে BRL
R$5.42877825
1 XTUSD থেকে CAD
C$1.36969175
1 XTUSD থেকে BDT
121.3126985
1 XTUSD থেকে NGN
1,531.04543725
1 XTUSD থেকে UAH
41.30070525
1 XTUSD থেকে VES
Bs127.9712
1 XTUSD থেকে CLP
$965.78265
1 XTUSD থেকে PKR
Rs283.296244
1 XTUSD থেকে KZT
539.5385765
1 XTUSD থেকে THB
฿32.312728
1 XTUSD থেকে TWD
NT$29.8932725
1 XTUSD থেকে AED
د.إ3.66917425
1 XTUSD থেকে CHF
Fr0.79982
1 XTUSD থেকে HKD
HK$7.838236
1 XTUSD থেকে MAD
.د.م9.037966
1 XTUSD থেকে MXN
$18.56582175
1 XTUSD থেকে PLN
3.639181
1 XTUSD থেকে RON
лв4.34902125
1 XTUSD থেকে SEK
kr9.56784675
1 XTUSD থেকে BGN
лв1.66962425
1 XTUSD থেকে HUF
Ft339.243653
1 XTUSD থেকে CZK
20.9752795
1 XTUSD থেকে KWD
د.ك0.304931375
1 XTUSD থেকে ILS
3.42922825