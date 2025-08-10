XSUSHI সম্পর্কে আরও

xSUSHI লোগো

xSUSHI প্রাইস (XSUSHI)

xSUSHI (XSUSHI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.37
$1.37$1.37
+5.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে xSUSHI (XSUSHI) এর প্রাইস

xSUSHI(XSUSHI) বর্তমানে 1.37USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.71MUSD। XSUSHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

xSUSHI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.92%
xSUSHI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
7.80M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ XSUSHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XSUSHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ xSUSHI (XSUSHI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.064494 ছিল।
গত 30 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3404195180 ছিল।
গত 60 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2680851620 ছিল।
গত 90 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.122918702936094 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.064494+4.92%
30 দিন$ +0.3404195180+24.85%
60 দিন$ +0.2680851620+19.57%
90 দিন$ +0.122918702936094+9.86%

xSUSHI (XSUSHI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

xSUSHI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 26.33
$ 26.33$ 26.33

+0.38%

+4.92%

+20.61%

xSUSHI (XSUSHI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.71M
$ 10.71M$ 10.71M

7.80M
7.80M 7.80M

xSUSHI (XSUSHI) কী?

xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

xSUSHI (XSUSHI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

xSUSHI (XSUSHI) এর টোকেনোমিক্স

xSUSHI (XSUSHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XSUSHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: xSUSHI (XSUSHI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

XSUSHI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 XSUSHI থেকে VND
36,051.55
1 XSUSHI থেকে AUD
A$2.0961
1 XSUSHI থেকে GBP
1.0138
1 XSUSHI থেকে EUR
1.1645
1 XSUSHI থেকে USD
$1.37
1 XSUSHI থেকে MYR
RM5.8088
1 XSUSHI থেকে TRY
55.7179
1 XSUSHI থেকে JPY
¥201.39
1 XSUSHI থেকে ARS
ARS$1,814.565
1 XSUSHI থেকে RUB
109.5863
1 XSUSHI থেকে INR
120.1764
1 XSUSHI থেকে IDR
Rp22,096.7711
1 XSUSHI থেকে KRW
1,902.7656
1 XSUSHI থেকে PHP
77.7475
1 XSUSHI থেকে EGP
￡E.66.4998
1 XSUSHI থেকে BRL
R$7.4391
1 XSUSHI থেকে CAD
C$1.8769
1 XSUSHI থেকে BDT
166.2358
1 XSUSHI থেকে NGN
2,098.0043
1 XSUSHI থেকে UAH
56.5947
1 XSUSHI থেকে VES
Bs175.36
1 XSUSHI থেকে CLP
$1,323.42
1 XSUSHI থেকে PKR
Rs388.2032
1 XSUSHI থেকে KZT
739.3342
1 XSUSHI থেকে THB
฿44.2784
1 XSUSHI থেকে TWD
NT$40.963
1 XSUSHI থেকে AED
د.إ5.0279
1 XSUSHI থেকে CHF
Fr1.096
1 XSUSHI থেকে HKD
HK$10.7408
1 XSUSHI থেকে MAD
.د.م12.3848
1 XSUSHI থেকে MXN
$25.4409
1 XSUSHI থেকে PLN
4.9868
1 XSUSHI থেকে RON
лв5.9595
1 XSUSHI থেকে SEK
kr13.1109
1 XSUSHI থেকে BGN
лв2.2879
1 XSUSHI থেকে HUF
Ft464.8684
1 XSUSHI থেকে CZK
28.7426
1 XSUSHI থেকে KWD
د.ك0.41785
1 XSUSHI থেকে ILS
4.6991