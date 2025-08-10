xSUSHI প্রাইস (XSUSHI)
xSUSHI(XSUSHI) বর্তমানে 1.37USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.71MUSD। XSUSHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XSUSHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XSUSHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.064494 ছিল।
গত 30 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3404195180 ছিল।
গত 60 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2680851620 ছিল।
গত 90 দিনে, xSUSHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.122918702936094 ছিল।
xSUSHI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
xSUSHI (XSUSHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XSUSHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
