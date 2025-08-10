XSGD প্রাইস (XSGD)
XSGD(XSGD) বর্তমানে 0.77774USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.72MUSD। XSGD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, XSGD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007380049984577 ছিল।
গত 30 দিনে, XSGD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0044042638 ছিল।
গত 60 দিনে, XSGD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012106300 ছিল।
গত 90 দিনে, XSGD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0054212447774292 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0007380049984577
|-0.09%
|30 দিন
|$ -0.0044042638
|-0.56%
|60 দিন
|$ -0.0012106300
|-0.15%
|90 দিন
|$ +0.0054212447774292
|+0.70%
XSGD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
-0.09%
+0.64%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
XSGD (XSGD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XSGDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
