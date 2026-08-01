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XRP ARMY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00634833 USD। ARMY-এর মার্কেট ক্যাপ 3,737,911 USD। ARMY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!XRP ARMY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00634833 USD। ARMY-এর মার্কেট ক্যাপ 3,737,911 USD। ARMY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ARMY সম্পর্কে আরও

ARMY প্রাইসের তথ্য

ARMY কী

ARMY হোয়াইটপেপার

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XRP ARMY প্রাইস (ARMY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ARMY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00644428
$0.00644428$0.00644428
+0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
XRP ARMY (ARMY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:39:53 (UTC+8)

XRP ARMY-এর আজকের প্রাইস

আজ XRP ARMY (ARMY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00634833, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARMY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARMY-এর জন্য $ 0.00634833

XRP ARMY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,737,911 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 589.00M ARMY। গত 24 ঘণ্টায়, ARMY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00526891 (নিম্ন) এবং $ 0.00687247 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.190399 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00356316

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARMY গত ঘণ্টায় -2.97% এবং গত 7 দিনে +28.74% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 21.61K-তে পৌঁছেছে।

XRP ARMY (ARMY) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 21.61K
$ 21.61K$ 21.61K

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

589.00M
589.00M 589.00M

589,000,000.0
589,000,000.0 589,000,000.0

XRP ARMY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.74M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 21.61K। ARMY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 589.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 589000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.74M

XRP ARMY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00526891
$ 0.00526891$ 0.00526891
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00687247
$ 0.00687247$ 0.00687247
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00526891
$ 0.00526891$ 0.00526891

$ 0.00687247
$ 0.00687247$ 0.00687247

$ 0.190399
$ 0.190399$ 0.190399

$ 0.00356316
$ 0.00356316$ 0.00356316

-2.97%

+20.93%

+28.74%

+28.74%

XRP ARMY (ARMY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, XRP ARMY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00109878 ছিল।
গত 30 দিনে, XRP ARMY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005955584 ছিল।
গত 60 দিনে, XRP ARMY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001358009 ছিল।
গত 90 দিনে, XRP ARMY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000092237526718 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00109878+20.93%
30 দিন$ +0.0005955584+9.38%
60 দিন$ -0.0001358009-2.13%
90 দিন$ +0.00000092237526718+0.00%

XRP ARMY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য XRP ARMY (ARMY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ARMY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
XRP ARMY (ARMY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, XRP ARMY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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XRP ARMY সম্পর্কে

XRP ARMY-এর বর্তমান দাম কত?

XRP ARMY Tk0.7811099923783989168000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 20.93% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

ARMY-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 20.93% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি ARMY বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

XRP ARMY-এর তুলনায় Meme,XRP Ledger Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Meme,XRP Ledger Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, ARMY ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ XRP ARMY-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk459919322.51806907856000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, ARMY #1762 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.6482962054496961936000 থেকে Tk0.8456011249132882512000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

ARMY কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

XRP ARMY ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে ARMY-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

589000000.0 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: XRP ARMY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:39:53 (UTC+8)

XRP ARMY (ARMY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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