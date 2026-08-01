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xRAM Liquid Staking Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01770443 USD। HYPERRAM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,826,921 USD। HYPERRAM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!xRAM Liquid Staking Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01770443 USD। HYPERRAM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,826,921 USD। HYPERRAM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HYPERRAM সম্পর্কে আরও

HYPERRAM প্রাইসের তথ্য

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xRAM Liquid Staking Token প্রাইস (HYPERRAM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HYPERRAM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01776532
$0.01776532$0.01776532
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:39:44 (UTC+8)

xRAM Liquid Staking Token-এর আজকের প্রাইস

আজ xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01770443, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HYPERRAM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HYPERRAM-এর জন্য $ 0.01770443

xRAM Liquid Staking Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,826,921 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 103.19M HYPERRAM। গত 24 ঘণ্টায়, HYPERRAM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01599586 (নিম্ন) এবং $ 0.01849553 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03819125 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00866271

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HYPERRAM গত ঘণ্টায় -0.02% এবং গত 7 দিনে +15.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 20.83K-তে পৌঁছেছে।

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 20.83K
$ 20.83K$ 20.83K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

103.19M
103.19M 103.19M

103,192,699.1284511
103,192,699.1284511 103,192,699.1284511

xRAM Liquid Staking Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.83M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 20.83K। HYPERRAM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 103.19M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 103192699.1284511। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.83M

xRAM Liquid Staking Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01599586
$ 0.01599586$ 0.01599586
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01849553
$ 0.01849553$ 0.01849553
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01599586
$ 0.01599586$ 0.01599586

$ 0.01849553
$ 0.01849553$ 0.01849553

$ 0.03819125
$ 0.03819125$ 0.03819125

$ 0.00866271
$ 0.00866271$ 0.00866271

-0.02%

+11.17%

+15.24%

+15.24%

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, xRAM Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00177959 ছিল।
গত 30 দিনে, xRAM Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009225619 ছিল।
গত 60 দিনে, xRAM Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0075098845 ছিল।
গত 90 দিনে, xRAM Liquid Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000279632710786 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00177959+11.17%
30 দিন$ -0.0009225619-5.21%
60 দিন$ -0.0075098845-42.41%
90 দিন$ -0.000000279632710786-0.00%

xRAM Liquid Staking Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HYPERRAM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, xRAM Liquid Staking Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Liquid Staking Tokens

xRAM Liquid Staking Token সম্পর্কে

xRAM Liquid Staking Token-এর বর্তমান দাম কত?

xRAM Liquid Staking Token-এর দাম Tk2.1783850528192291728000 এবং আজকে এটি 11.17% পরিবর্তিত হয়েছে।

HYPERRAM সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

xRAM Liquid Staking Token-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে HYPERRAM-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

HYPERRAM-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk4.6991203980293286000000 এবং ATL হল Tk1.0658754888413614416000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 103192699.1284511 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: xRAM Liquid Staking Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:39:44 (UTC+8)

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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