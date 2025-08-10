X Money প্রাইস (XMONEY)
X Money(XMONEY) বর্তমানে 0.054844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 550.21KUSD। XMONEY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XMONEY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XMONEY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, X Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00092744628640133 ছিল।
গত 30 দিনে, X Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0162610704 ছিল।
গত 60 দিনে, X Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0210611380 ছিল।
গত 90 দিনে, X Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02467509228335492 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00092744628640133
|-1.66%
|30 দিন
|$ -0.0162610704
|-29.64%
|60 দিন
|$ -0.0210611380
|-38.40%
|90 দিন
|$ -0.02467509228335492
|-31.03%
X Money এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
-1.66%
+3.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 XMONEY থেকে VND
₫1,443.21986
|1 XMONEY থেকে AUD
A$0.08391132
|1 XMONEY থেকে GBP
￡0.04058456
|1 XMONEY থেকে EUR
€0.0466174
|1 XMONEY থেকে USD
$0.054844
|1 XMONEY থেকে MYR
RM0.23253856
|1 XMONEY থেকে TRY
₺2.23050548
|1 XMONEY থেকে JPY
¥8.062068
|1 XMONEY থেকে ARS
ARS$72.640878
|1 XMONEY থেকে RUB
₽4.38697156
|1 XMONEY থেকে INR
₹4.81091568
|1 XMONEY থেকে IDR
Rp884.58052132
|1 XMONEY থেকে KRW
₩76.17173472
|1 XMONEY থেকে PHP
₱3.112397
|1 XMONEY থেকে EGP
￡E.2.66212776
|1 XMONEY থেকে BRL
R$0.29780292
|1 XMONEY থেকে CAD
C$0.07513628
|1 XMONEY থেকে BDT
৳6.65477096
|1 XMONEY থেকে NGN
₦83.98755316
|1 XMONEY থেকে UAH
₴2.26560564
|1 XMONEY থেকে VES
Bs7.020032
|1 XMONEY থেকে CLP
$52.979304
|1 XMONEY থেকে PKR
Rs15.54059584
|1 XMONEY থেকে KZT
₸29.59711304
|1 XMONEY থেকে THB
฿1.77255808
|1 XMONEY থেকে TWD
NT$1.6398356
|1 XMONEY থেকে AED
د.إ0.20127748
|1 XMONEY থেকে CHF
Fr0.0438752
|1 XMONEY থেকে HKD
HK$0.42997696
|1 XMONEY থেকে MAD
.د.م0.49578976
|1 XMONEY থেকে MXN
$1.01845308
|1 XMONEY থেকে PLN
zł0.19963216
|1 XMONEY থেকে RON
лв0.2385714
|1 XMONEY থেকে SEK
kr0.52485708
|1 XMONEY থেকে BGN
лв0.09158948
|1 XMONEY থেকে HUF
Ft18.60966608
|1 XMONEY থেকে CZK
Kč1.15062712
|1 XMONEY থেকে KWD
د.ك0.01672742
|1 XMONEY থেকে ILS
₪0.18811492