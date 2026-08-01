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X Meme Dog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। KABOSU-এর মার্কেট ক্যাপ 11,874.48 USD। KABOSU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!X Meme Dog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। KABOSU-এর মার্কেট ক্যাপ 11,874.48 USD। KABOSU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KABOSU সম্পর্কে আরও

KABOSU প্রাইসের তথ্য

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KABOSU টোকেনোমিক্স

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X Meme Dog প্রাইস (KABOSU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KABOSU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000000000028349
$0.000000000000028349$0.000000000000028349
+2.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
X Meme Dog (KABOSU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:33:41 (UTC+8)

X Meme Dog-এর আজকের প্রাইস

আজ X Meme Dog (KABOSU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KABOSU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KABOSU-এর জন্য $ 0

X Meme Dog বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,874.48 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 420,000.00T KABOSU। গত 24 ঘণ্টায়, KABOSU এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KABOSU গত ঘণ্টায় -0.71% এবং গত 7 দিনে -13.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

X Meme Dog (KABOSU) এর মার্কেট তথ্য

$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K

--
----

$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

X Meme Dog এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.87K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। KABOSU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 420,000.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4.2e+17। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.87K

X Meme Dog-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

+2.18%

-13.99%

-13.99%

X Meme Dog (KABOSU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, X Meme Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, X Meme Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, X Meme Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, X Meme Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.18%
30 দিন$ 0-3.92%
60 দিন$ 0-7.58%
90 দিন$ 0--

X Meme Dog এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য X Meme Dog (KABOSU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KABOSU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
X Meme Dog (KABOSU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, X Meme Dog এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে X Meme Dog এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? KABOSU এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, X Meme Dog প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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বিভাগ :

BNB Chain EcosystemMeme

X Meme Dog সম্পর্কে

আজ X Meme Dog-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

X Meme Dog-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 2.17% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

KABOSU-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

KABOSU-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

X Meme Dog-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

KABOSU বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে KABOSU মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

X Meme Dog-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

X Meme Dog-এর বাজার মূল্য Tk1461057.4721694446208000 হওয়ায় এটি #8054 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

KABOSU-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

X Meme Dog-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

KABOSU-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (4.2e+17 টোকেন), BNB Chain Ecosystem,Meme-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: X Meme Dog সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:33:41 (UTC+8)

X Meme Dog (KABOSU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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