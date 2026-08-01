Wrapped zkCRO প্রাইস (WZKCRO)
আজ Wrapped zkCRO (WZKCRO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.06168, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WZKCRO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WZKCRO-এর জন্য $ 0.06168।
Wrapped zkCRO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 431,197 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.99M WZKCRO। গত 24 ঘণ্টায়, WZKCRO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.051657 (নিম্ন) এবং $ 0.063888 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.398111 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02481653।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WZKCRO গত ঘণ্টায় +0.26% এবং গত 7 দিনে -74.22% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 40.11K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped zkCRO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 431.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 40.11K। WZKCRO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6991020.972172111। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 431.20K।
+0.26%
+11.95%
-74.22%
-74.22%
আজকে, Wrapped zkCRO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00658462 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped zkCRO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0050866755 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped zkCRO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0319995099 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped zkCRO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001276965424994 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00658462
|+11.95%
|30 দিন
|$ -0.0050866755
|-8.24%
|60 দিন
|$ -0.0319995099
|-51.87%
|90 দিন
|$ -0.00001276965424994
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped zkCRO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WZKCRO-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk7.5892186338611328000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.95% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped zkCRO-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WZKCRO উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WZKCRO-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WZKCRO বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped zkCRO-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk6.35597060585869872000 থেকে Tk7.86089494293320448000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WZKCRO-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WZKCRO-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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