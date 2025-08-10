Wrapped stASTR প্রাইস (WSTASTR)
Wrapped stASTR(WSTASTR) বর্তমানে 0.02676115USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.89MUSD। WSTASTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WSTASTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WSTASTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped stASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044818 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped stASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024202462 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped stASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020873884 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped stASTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004880703592273735 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00044818
|+1.70%
|30 দিন
|$ +0.0024202462
|+9.04%
|60 দিন
|$ -0.0020873884
|-7.80%
|90 দিন
|$ -0.004880703592273735
|-15.42%
Wrapped stASTR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.36%
+1.70%
+13.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience
