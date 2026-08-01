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Wrapped Staked USDT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.15 USD। WSTUSDT-এর মার্কেট ক্যাপ 24,872 USD। WSTUSDT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Staked USDT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.15 USD। WSTUSDT-এর মার্কেট ক্যাপ 24,872 USD। WSTUSDT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WSTUSDT সম্পর্কে আরও

WSTUSDT প্রাইসের তথ্য

WSTUSDT কী

WSTUSDT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WSTUSDT টোকেনোমিক্স

WSTUSDT প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Staked USDT লোগো

Wrapped Staked USDT প্রাইস (WSTUSDT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WSTUSDT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.15
$1.15$1.15
+0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:26 (UTC+8)

Wrapped Staked USDT-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.15, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.91% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WSTUSDT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WSTUSDT-এর জন্য $ 1.15

Wrapped Staked USDT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24,872 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.69K WSTUSDT। গত 24 ঘণ্টায়, WSTUSDT এর ট্রেড হয়েছে $ 1.1 (নিম্ন) এবং $ 1.15 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 9.29 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.904721

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WSTUSDT গত ঘণ্টায় -0.02% এবং গত 7 দিনে +3.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.28M-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) এর মার্কেট তথ্য

$ 24.87K
$ 24.87K$ 24.87K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

$ 24.87K
$ 24.87K$ 24.87K

21.69K
21.69K 21.69K

21,694.135
21,694.135 21,694.135

Wrapped Staked USDT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.87K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.28M। WSTUSDT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.69K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21694.135। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.87K

Wrapped Staked USDT-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 9.29
$ 9.29$ 9.29

$ 0.904721
$ 0.904721$ 0.904721

-0.02%

+0.91%

+3.42%

+3.42%

Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Staked USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01031932 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Staked USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0596816650 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Staked USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0542665450 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Staked USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035775419053135 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01031932+0.91%
30 দিন$ +0.0596816650+5.19%
60 দিন$ +0.0542665450+4.72%
90 দিন$ +0.0035775419053135+0.00%

Wrapped Staked USDT এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WSTUSDT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Staked USDT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemLiquid StakingLiquid Staking Tokens

Wrapped Staked USDT সম্পর্কে

বর্তমানে Wrapped Staked USDT-এর মূল্য কত?

Wrapped Staked USDT বর্তমানে Tk141.4980776417040000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.90%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ WSTUSDT উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

WSTUSDT গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Wrapped Staked USDT কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে WSTUSDT কিনছে বা বিক্রি করছে।

Wrapped Staked USDT অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, WSTUSDT তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা WSTUSDT রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 21694.135, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Wrapped Staked USDT-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk1143.0583837316784000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk111.31850634963485616000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Staked USDT সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:26 (UTC+8)

Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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