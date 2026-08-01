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Wrapped SOPH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00443672 USD। WSOPH-এর মার্কেট ক্যাপ 57,041 USD। WSOPH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped SOPH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00443672 USD। WSOPH-এর মার্কেট ক্যাপ 57,041 USD। WSOPH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WSOPH সম্পর্কে আরও

WSOPH প্রাইসের তথ্য

WSOPH কী

WSOPH টোকেনোমিক্স

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Wrapped SOPH লোগো

Wrapped SOPH প্রাইস (WSOPH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WSOPH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00443672
$0.00443672$0.00443672
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped SOPH (WSOPH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:07 (UTC+8)

Wrapped SOPH-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped SOPH (WSOPH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00443672, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WSOPH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WSOPH-এর জন্য $ 0.00443672

Wrapped SOPH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 57,041 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 12.86M WSOPH। গত 24 ঘণ্টায়, WSOPH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.050275 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00437646

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WSOPH গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04-তে পৌঁছেছে।

Wrapped SOPH (WSOPH) এর মার্কেট তথ্য

$ 57.04K
$ 57.04K$ 57.04K

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 57.05K
$ 57.05K$ 57.05K

12.86M
12.86M 12.86M

13,668,462.74375682
13,668,462.74375682 13,668,462.74375682

Wrapped SOPH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 57.04K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 9.04। WSOPH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 12.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 13668462.74375682। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 57.05K

Wrapped SOPH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.050275
$ 0.050275$ 0.050275

$ 0.00437646
$ 0.00437646$ 0.00437646

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0.00%

0.00%

Wrapped SOPH (WSOPH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped SOPH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped SOPH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002037989 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped SOPH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007792308 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped SOPH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0002037989-4.59%
60 দিন$ -0.0007792308-17.56%
90 দিন----

Wrapped SOPH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped SOPH (WSOPH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WSOPH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped SOPH (WSOPH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped SOPH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped SOPH এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WSOPH এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped SOPH প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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বিভাগ :

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Wrapped SOPH সম্পর্কে

Wrapped SOPH-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Wrapped SOPH-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.5459020443778269312000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

WSOPH-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

WSOPH-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped SOPH-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Wrapped SOPH-এর দামের পরিবর্তন --% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Wrapped SOPH-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Wrapped SOPH-এর দাম Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped SOPH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:30:07 (UTC+8)

Wrapped SOPH (WSOPH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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