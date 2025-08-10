Wrapped Origin Sonic প্রাইস (WOS)
Wrapped Origin Sonic(WOS) বর্তমানে 0.328862USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.63MUSD। WOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WOS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WOS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00877906 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0237867857 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0683701467 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2754907024971351 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00877906
|+2.74%
|30 দিন
|$ -0.0237867857
|-7.23%
|60 দিন
|$ -0.0683701467
|-20.78%
|90 দিন
|$ -0.2754907024971351
|-45.58%
Wrapped Origin Sonic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.13%
+2.74%
+9.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.
