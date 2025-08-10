WOS সম্পর্কে আরও

Wrapped Origin Sonic লোগো

Wrapped Origin Sonic প্রাইস (WOS)

তালিকাভুক্ত নয়

Wrapped Origin Sonic (WOS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.328875
$0.328875$0.328875
+2.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Wrapped Origin Sonic (WOS) এর প্রাইস

Wrapped Origin Sonic(WOS) বর্তমানে 0.328862USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.63MUSD। WOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped Origin Sonic এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.74%
Wrapped Origin Sonic এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
23.22M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WOS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WOS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped Origin Sonic (WOS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00877906 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0237867857 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0683701467 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2754907024971351 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00877906+2.74%
30 দিন$ -0.0237867857-7.23%
60 দিন$ -0.0683701467-20.78%
90 দিন$ -0.2754907024971351-45.58%

Wrapped Origin Sonic (WOS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped Origin Sonic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.314687
$ 0.314687$ 0.314687

$ 0.334542
$ 0.334542$ 0.334542

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

-0.13%

+2.74%

+9.93%

Wrapped Origin Sonic (WOS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

--
----

23.22M
23.22M 23.22M

Wrapped Origin Sonic (WOS) কী?

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped Origin Sonic (WOS) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped Origin Sonic (WOS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WOSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WOS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WOS থেকে VND
8,654.00353
1 WOS থেকে AUD
A$0.50315886
1 WOS থেকে GBP
0.24335788
1 WOS থেকে EUR
0.2795327
1 WOS থেকে USD
$0.328862
1 WOS থেকে MYR
RM1.39437488
1 WOS থেকে TRY
13.37481754
1 WOS থেকে JPY
¥48.342714
1 WOS থেকে ARS
ARS$435.577719
1 WOS থেকে RUB
26.30567138
1 WOS থেকে INR
28.84777464
1 WOS থেকে IDR
Rp5,304.22506386
1 WOS থেকে KRW
456.74985456
1 WOS থেকে PHP
18.6629185
1 WOS থেকে EGP
￡E.15.96296148
1 WOS থেকে BRL
R$1.78572066
1 WOS থেকে CAD
C$0.45054094
1 WOS থেকে BDT
39.90411508
1 WOS থেকে NGN
503.61597818
1 WOS থেকে UAH
13.58528922
1 WOS থেকে VES
Bs42.094336
1 WOS থেকে CLP
$317.680692
1 WOS থেকে PKR
Rs93.18633632
1 WOS থেকে KZT
177.47366692
1 WOS থেকে THB
฿10.62881984
1 WOS থেকে TWD
NT$9.8329738
1 WOS থেকে AED
د.إ1.20692354
1 WOS থেকে CHF
Fr0.2630896
1 WOS থেকে HKD
HK$2.57827808
1 WOS থেকে MAD
.د.م2.97291248
1 WOS থেকে MXN
$6.10696734
1 WOS থেকে PLN
1.19705768
1 WOS থেকে RON
лв1.4305497
1 WOS থেকে SEK
kr3.14720934
1 WOS থেকে BGN
лв0.54919954
1 WOS থেকে HUF
Ft111.58945384
1 WOS থেকে CZK
6.89952476
1 WOS থেকে KWD
د.ك0.10030291
1 WOS থেকে ILS
1.12799666