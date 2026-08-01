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Wrapped NXM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 61.11 USD। WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ 24,706,487 USD। WNXM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped NXM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 61.11 USD। WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ 24,706,487 USD। WNXM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WNXM সম্পর্কে আরও

WNXM প্রাইসের তথ্য

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WNXM টোকেনোমিক্স

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Wrapped NXM লোগো

Wrapped NXM প্রাইস (WNXM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WNXM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$60.87
$60.87$60.87
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped NXM (WNXM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:28:17 (UTC+8)

Wrapped NXM-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped NXM (WNXM)-এর লাইভ প্রাইস $ 61.11, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.67% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNXM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNXM-এর জন্য $ 61.11

Wrapped NXM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24,706,487 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 404.15K WNXM। গত 24 ঘণ্টায়, WNXM এর ট্রেড হয়েছে $ 57.97 (নিম্ন) এবং $ 64.31 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 130.82 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 7.78

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNXM গত ঘণ্টায় +0.71% এবং গত 7 দিনে +25.33% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 137.57K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped NXM (WNXM) এর মার্কেট তথ্য

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

$ 137.57K
$ 137.57K$ 137.57K

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

404.15K
404.15K 404.15K

404,151.2397954419
404,151.2397954419 404,151.2397954419

Wrapped NXM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.71M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 137.57K। WNXM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 404.15K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 404151.2397954419। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.71M

Wrapped NXM-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 57.97
$ 57.97$ 57.97
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 64.31
$ 64.31$ 64.31
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 57.97
$ 57.97$ 57.97

$ 64.31
$ 64.31$ 64.31

$ 130.82
$ 130.82$ 130.82

$ 7.78
$ 7.78$ 7.78

+0.71%

+3.67%

+25.33%

+25.33%

Wrapped NXM (WNXM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.16 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.1345453770 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.5581720170 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00262587522557 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +2.16+3.67%
30 দিন$ +15.1345453770+24.77%
60 দিন$ +18.5581720170+30.37%
90 দিন$ -0.00262587522557-0.00%

Wrapped NXM এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped NXM (WNXM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WNXM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped NXM (WNXM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped NXM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped NXM (WNXM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Crypto-Backed TokensEthereum EcosystemInsurance

Wrapped NXM সম্পর্কে

Wrapped NXM-এর বর্তমান দাম কত?

Wrapped NXM Tk7519.0848040735056000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 3.66% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ Tk3039930796.33021785552000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Wrapped NXM-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

WNXM-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 404151.2397954419 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Wrapped NXM Tk7132.7335312083312000 এবং Tk7912.8185853373776000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Wrapped NXM-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk16096.3291452936672000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

WNXM-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

WNXM বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped NXM সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:28:17 (UTC+8)

Wrapped NXM (WNXM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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