Wrapped NXM প্রাইস (WNXM)
আজ Wrapped NXM (WNXM)-এর লাইভ প্রাইস $ 61.11, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.67% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNXM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNXM-এর জন্য $ 61.11।
Wrapped NXM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24,706,487 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 404.15K WNXM। গত 24 ঘণ্টায়, WNXM এর ট্রেড হয়েছে $ 57.97 (নিম্ন) এবং $ 64.31 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 130.82 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 7.78।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNXM গত ঘণ্টায় +0.71% এবং গত 7 দিনে +25.33% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 137.57K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped NXM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.71M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 137.57K। WNXM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 404.15K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 404151.2397954419। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.71M।
+0.71%
+3.67%
+25.33%
+25.33%
আজকে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.16 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.1345453770 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.5581720170 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped NXM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00262587522557 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.16
|+3.67%
|30 দিন
|$ +15.1345453770
|+24.77%
|60 দিন
|$ +18.5581720170
|+30.37%
|90 দিন
|$ -0.00262587522557
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped NXM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped NXM-এর বর্তমান দাম কত?
Wrapped NXM Tk7519.0848040735056000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 3.66% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
WNXM-এর মার্কেট ক্যাপ Tk3039930796.33021785552000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #-- র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Wrapped NXM-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
WNXM-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 404151.2397954419 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Wrapped NXM Tk7132.7335312083312000 এবং Tk7912.8185853373776000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Wrapped NXM-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk16096.3291452936672000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
WNXM-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
WNXM বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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